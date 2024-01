‘N-VA niet welkom bij Europese Volkspartij’

De Belgische en Spaanse delegaties binnen de Europese Volkspartij (EVP) zijn terughoudend zoniet ronduit gekant tegen een eventuele toetreding van N-VA tot de grootste politieke fractie in het Europese halfrond, zo is dinsdag bevestigd aan persagentschap Belga in de wandelgangen van het Europees Parlement.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) had het thema vorige week tijdens een bezoek van de Europese pers aan Antwerpen in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap opnieuw op tafel gelegd. ‘We voelen ons niet meer helemaal thuis bij de ECR’, zei hij over de conservatieve fractie van Europese Conservatieven en Hervormers. De partij zou na de verkiezingen van 9 juni nieuwe oorden willen opzoeken.

Een overstap naar de meer pro-Europese conservatieven en christendemocraten van de EVP wordt dan genoemd, maar dat vooruitzicht kan de Belgische delegatie (CD&V, Engagés en CSP) niet bekoren, en de Spaanse delegatie nog minder, zo bevestigde een woordvoerder van de fractie, die de overstap als zeer onwaarschijnlijk bestempelt.

Als vierde grootste nationale delegatie in de EVP wil de Partido Popular niets horen over ‘de vrienden van Puigdemont’. De vroegere Catalaanse minister-president organiseerde in 2017 het onafhankelijkheidsreferendum en vluchtte nadien naar België, waar hij al jaren kan rekenen op de steun van N-VA. In eigen land bestrijdt de PP de amnestiewet die de socialist Pedro Sanchez in staat stelde om een minderheidsregering op de been te brengen, met steun van de Catalaanse separatisten.

Nooit aangeklopt

De Belgische Europarlementsleden Benoît Lutgen (Les Engagés) en Tom Vandenkendelaere (CD&V) wijzen erop dat er al lange tijd wordt gepraat over een overstap van N-VA, maar dat de partij nog niet officieel op de deur heeft geklopt. Voor Lutgen is het weinig waarschijnlijk dat er een overstap komt, met name door het frontale verzet van de PP. ‘De vraag stelt zich momenteel niet’, zei hij.

N-VA maakte in 2004 met Frieda Brepoels haar intrede in het Europees Parlement in de EVP-fractie, maar dat was ten tijde van het kartel met CD&V. Vijf jaar later stapte Brepoels over naar de fractie van de groenen en de regionalistische Europese Vrije Alliantie (EVA). In 2014 koos de intussen veel grotere partij onder impuls van de Britse conservatieven voor ECR. Sinds de Brexit zijn de Poolse PiS en de Italiaanse Fratelli d’Italia er de grootste nationale partijen.