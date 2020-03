'Te weinig mannen uiten zich publiekelijk dat ze vrouwelijk leiderschap steunen. Te weinig mannen nemen concrete initiatieven zodat ook vrouwen een toppositie kunnen bekleden. Het lijkt wel of ze zich verstoppen om het thema uit de weg gaan', schrijft onderneemster Tineke Van hooland op Internationale Vrouwendag.

Hoewel er tegenwoordig meer aandacht is voor diversiteit, gaapt er op vele vlakken nog altijd een kloof tussen mannen en vrouwen. Vrouwen blijven ondervertegenwoordigd in hogere politieke, academische en economische regionen. Weinig meisjes kiezen voor een studierichting met wetenschap en technologie (STEM = Science Technology Engineering Mathematics). Er is de loonkloof.

We slagen er niet in om het momentum van gendergelijkheid een doorstart te geven. Hoe komt dit?

Aan een gebrek aan gekwalificeerde vrouwen ligt het in ieder geval niet. Meer vrouwen dan mannen behalen een universiteitsdiploma, en op de arbeidsmarkt zijn vrouwen meer dan ooit actief. Echter, als je vandaag als vrouw ambitie toont, word je vaak gezien als arrogant en koud, kortom een 'carrièrebitch'. Terwijl mannen met een hoge functie vaak aanbeden worden als zijnde succesvol. Hoe komt het dat er nog zo veel zaken zijn die tegen vrouwen werken?

Waar zijn de mannen die samen met vrouwen durven nadenken over gelijke kansen?

Moeten vrouwen zich dan als mannen gedragen? Absoluut niet. Het is correct dat het parcours voor vrouwen in leiderschapsposities veel moeizamer verloopt en zij veel meer hun 'mannetje' moeten staan. Maar zich gaan gedragen als een man, werkt averechts. Meer haantjesgedrag zal geen verandering brengen. Integendeel, je zal als vrouw nog meer hindernissen krijgen en bestempeld worden als harde tante met 'te veel ambitie'.

Is onze maatschappij klaar voor meer vrouwen aan de macht? Neen, we zijn nog te vaak verbaasd als een vrouw aan het roer staat. Het 'concept' is nog altijd nieuw. Vrouwen die leiding geven worden afgeschilderd als 'unicorns.' Een gevolg daarvan is dat vrouwen gaan samenhokken om het 'systeem' te veranderen, om zich te spiegelen aan hoe mannen het doen (of net om het anders te doen). Er worden trainingen en congressen over vrouwelijk leiderschap georganiseerd met strategieën voor vrouwelijke managers. Ook ik geef geregeld talks over vrouwelijk leiderschap. Helaas enkel voor vrouwen. Dan stel ik vast dat mannen gewoonweg niet uitgenodigd werden. Opnieuw een averechts effect met een versterking van het beeld dat het hier enkel gaat om uitzonderingen. Hoog tijd voor verandering dus.

Wat is er dan wel nodig? Om dit momentum rond gendergelijkheid eindelijk een doorstart te geven, hebben we ook mannen nodig, veel mannen. The time is now. Gelukkig zijn er reeds politieke leiders die dit doen. Denk maar aan Justin Trudeau en Alexander De Croo.

Trudeau's legendarische woorden "Because it's 2015", betekenden het begin van zijn vrouwvriendelijke politiek in Canada. In de jaren die daarop volgden, benoemde hij een kabinet bestaande uit 50% vrouwen, introduceerde hij wetgeving om de loonkloof weg te werken en investeerde hij in binnen -en buitenland in onderwijs van meisjes. Vandaag is hij een ambassadeur voor vrouwenrechten wereldwijd. Zijn motto 'Because when women succeed, we all succeed.'

Ook Belgisch vicepremier Alexander De Croo ontpopte zich als een waar rolmodel. In 2017 trok hij mee de internationale 'She Decides'-campagne op gang. Dit nadat de Amerikaanse regering weigerde om nog steun te verlenen aan organisaties die in ontwikkelingslanden werkten rond familieplanning. Hij zette die boodschap kracht bij tijdens het Global Citizen Festival in 2018 te Johannesburg. Samen met andere wereldleiders nam hij een prominente plaats in tijdens deze benefiet tegen armoede, voor duurzame ontwikkeling en gendergelijkheid. Ook in zijn boek 'De eeuw van de vrouw' brengt De Croo concrete beleidsvoorstellen voor België aan. Hij pleit onder meer voor een verbeterde kinderopvang, een verlenging van het vaderschapsverlof en een verlaging van de schoolleeftijd.

In de hogere academische en economische wereld ontbreekt dit nog. Te weinig mannen durven samen met vrouwen na te denken hoe gelijke kansen te bieden. Te weinig mannen uiten zich publiekelijk dat ze vrouwelijk leiderschap steunen. Te weinig mannen nemen concrete initiatieven zodat ook vrouwen een toppositie kunnen bekleden. Het lijkt wel of ze zich verstoppen om het thema uit de weg gaan. Waar zijn de mannen? Wie is bereid om uit zijn schelp te kruipen?

Wij vrouwen moeten dan weer meer 'girl power' tonen. Onze eigen sterktes, vrouwelijke touch en empathie kunnen een wereld van verschil maken. Brains, naaldhakken en rode lippenstift gaan heus samen met een leiderschapspositie. De premier uit Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, en Amerikaans politica, Alexandria Ocasio-Cortez, zijn daar heel mooie voorbeelden van. Zij tonen aan hoe macht ook menselijk en vrouwelijk kan zijn.

Laat ons dus samen de lat hoog leggen voor een gendergelijke samenleving. Weg met enkel de focus bij vrouwen te leggen. Meer mannen die hun nek uitsteken en echt verandering willen doorvoeren. Minder haantjesgedrag dus, en meer ruimte voor girl power.

Tineke Van hooland is onderneemster en politica. Zij runt haar eigen consultancykantoor, Epic 10, waar zij bedrijven in de gezondheidszorg adviseert. Dit na een carrière van 15 jaar in biofarmaceutische bedrijven waaruit zij van de directie mee de krijtlijnen uitzette. Verder is ze sinds oktober 2018 gemeenteraadslid voor Open VLD in Oudenaarde en is zij kandidate voor het partijbestuur van Open VLD.

