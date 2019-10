Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden. Deze week: de werkende vrouw.

- Probeer je goed te concentreren telkens als je mannelijke collega tegen je praat alsof je zijn mindere bent. Na een tijdje leer je wanneer er een natuurlijke stilte valt in zijn monoloog. Bijvoorbeeld wanneer hij slikt of ostentatief op zijn vibrerende smartwatch kijkt. Dit is jouw moment om te spreken! Denk op voorhand goed na over wat je wilt zeggen, want die anderhalve seconde per ongeluk geschonken aandacht is voorbij voor je het weet.

...