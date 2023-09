Valerie Van Peel tegen andere politici over Godvergeten: ‘Waar waren jullie de laatste tien jaar?’

Sinds N-VA’ster Valerie Van Peel haar vertrek uit de politiek aankondigde, spreekt ze helemaal vrijuit. Dat deed ze gisteren ook in de Kamer tijdens het debat over het seksueel misbruik in de kerk. ‘Dit is waarom ik hier vertrek.’

‘Kindermisbruik is de grootste schandvlek die onze maatschappij heeft.’ Valerie Van Peel, zelf slachtoffer, kwam gisteren tijdens het vragenuurtje in de Kamer op een indrukwekkende manier tussenbeide in het debat. ‘Een op de tien mensen maakt dit mee en moet er voor de rest van zijn leven mee worstelen. We weten dat al héél erg lang, en we doen nog steeds veel te weinig. Altijd zijn het weer de slachtoffers die hun nek moeten uitsteken om aandacht te vragen. Beseffen jullie wel hoeveel opoffering dat vraagt? Dat is verschrikkelijk cynisch. Dat is de reden waarom ik de politiek verlaat.’

Van Peel kreeg applaus in het hele halfrond, van parlementariërs die daarmee klaarblijkelijk zelf voor hun eigen falen klapten. Het N-VA-parlementslid, dat haar carrière in de journalistiek begon, ijvert al sinds ze in 2014 in het parlement kwam voor de rechten van slachtoffers van seksueel misbruik. Ze was nooit te beroerd om daar ook over de partijgrenzen heen bondgenoten voor te zoeken, zoals Vooruit-politicus John Crombez.

Het was in 2017 dat Van Peel voor het eerst, in De Afspraak, persoonlijk getuigde over het misbruik dat ze in haar jeugd had meegemaakt. De aanleiding was Roger Vangheluwe, die in die dagen wederom in opspraak kwam omdat hij in een gesprek met een slachtoffer had ontkend ooit misbruik te hebben gepleegd. Vangheluwe is ook een van de geestelijken die vandaag weer in de aandacht staan, nu zijn neef Mark in Godvergeten voor het eerst voor de camera getuigde over het misbruik van zijn oom.

Zo goed als alle politici hebben Godvergeten ondertussen bekeken, en willen ons dat ook graag laten zien. Donderdag ontvingen premier Alexander De Croo en justitieminister Vincent Van Quickenborne (beiden Open VLD) enkele slachtoffers en priester Rik Devillé. Er is een parlementaire onderzoekscommissie in de maak, die het werk van de bijzondere commissie uit 2010 en 2011 vermoedelijk moet voortzetten, en er lijkt een consensus te groeien dat de financiering van de katholieke kerk in ons land herbekeken moet worden.



Dat is wel heel veel actie na een documentaire waar eigenlijk niets nieuw in werd verteld. De getuigenissen waren indrukwekkend, de feiten al vele jaren bekend. Die bittere ironie is Van Peel niet ontgaan. ‘Waar waren jullie de laatste tien jaar’, begon ze haar interpellatie in de Kamer gisteren. ‘Waar zitten jullie als de camera’s er niet zijn? Net voor de zomer hielden we in het parlement een hoorzitting met experts over een betere justitiële aanpak van kindermisbruik. Gemiddeld waren er zo’n drie parlementsleden aanwezig om te luisteren.’

Het was vooral Vincent Van Quickenborne die het moest ontgelden. Van Peel verweet hem de voorbije jaren onvoldoende te hebben gedaan voor de slachtoffers. Ze merkte cynisch op dat Van Quickenorne een nieuwe wet over de verjaringstermijnen voor daders op televisie zelfs niet correct uitgelegd kreeg. ‘Het valt mij ook op dat iedereen doet alsof dit enkel over de kerk gaat,’ ging ze verder. ‘Word wakker. Dit is geen verhaal van het verleden, dit gebeurt altijd nog overal. 80 procent van het misbruik vindt binnen families plaats. Van alle daders wordt vandaag maar 0,5 procent berecht. Dus 99,5 procent van hen lacht de slachtoffers elke dag in hun gezicht uit. Ze zijn onaantastbaar. Hier iets aan doen zal ons dwingen moeilijke discussies te voeren. Ik heb daarover een resolutie geschreven die ik in dit parlement niet aan de straatstenen verkocht kreeg. Ik zal ze opnieuw indienen. En ik vraag jullie één ding: bewijs mijn ongelijk, bewijs dat jullie het deze keer menen met deze strijd.’

Na de verkiezingen van volgend jaar verlaat Valerie Van Peel het parlement.