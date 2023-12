Aantal kerkgangers in vijf jaar tijd met een kwart gedaald

Het aantal Belgen dat wekelijks een misviering bijwoont, is gedaald naar 173.000. Ook bij communies en begrafenissen kelderen de cijfers, schrijft De Zondag.

De Zondag baseert zich op het jaarrapport van de Katholieke Kerk.

Het aantal wekelijkse kerkgangers daalde de voorbije vijf jaar van 238.298 naar 172.986, of 28 procent minder. Het aantal eerste communies daalde met 15 procent naar 38.394, 32.255 jongeren werden gevormd (-18 procent). De cijfers voor de doopsels (-4 procent) en de huwelijken (+3 procent) zijn vertekend door de inhaalbeweging na corona. Het aantal kerkelijke uitvaarten daalde met 14 procent. Momenteel vinden twee op de drie begrafenissen in ons land niet meer in een kerkgebouw plaats. De Katholieke Kerk zag ook haar aantal parochiepriesters met een kwart dalen, naar 1859 vorig jaar.

De cijfers dateren van voor de uitzending van het tv-programma Godvergeten.

