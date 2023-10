Gwendolyn Rutten verlaat nationale politiek

Voormalig Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten verlaat de nationale politiek. Dat kondigt ze zondag aan in een post op Facebook. Daarin valt Rutten uit naar de partijtop. “De voorbije dagen werd duidelijk dat de huidige partijtop geen rol van betekenis meer voor mij ziet weggelegd. Het zij zo, dat is het lot van elke politicus. De onrespectvolle manier waarop dat gebeurde, draagt wel bij aan mijn beslissing”, schrijft ze.

“Vandaag eindigt mijn nationale politieke rol. Na 25 jaar actief lid te zijn van Open Vld en 13 jaar na mijn eerste verkiezing als volksvertegenwoordiger, is het tijd om mijn goesting om de samenleving mee vorm te geven, op een andere manier in te vullen. Ik zal me niet langer op een verkiesbare plaats opstellen voor het Vlaamse of het federale parlement en geef andere liberalen mijn steun om voor dit mooie mandaat te gaan”, aldus Rutten.

Ze kondigt tegelijkertijd aan dat ze burgemeester van Aarschot blijft en hoopt dat ze ook in de toekomst van het vertrouwen van de Aarschottenaren zal mogen genieten. Dat laatste lijkt aan te geven dat ze wel de ambitie heeft om eind volgend jaar opnieuw voor de burgemeestersjerp te gaan in de Brabantse stad.

Rutten had de voorbije weken naar eigen zeggen aangegeven dat ze plaats wilde maken voor jonge kandidaten en dat ze niet op het lijsttrekkerschap aasde bij de federale of Vlaamse verkiezingen van juni volgend jaar.

Ondertussen was haar naam wel opgedoken op lijstjes met kandidaten om Vincent Van Quickenborne op te volgen als minister van Justitie, maar zijn opvolger wordt dus Paul Van Tigchelt.

(Lees verder onder de preview.)

“De voorbije dagen werd duidelijk dat de huidige partijtop geen rol van betekenis meer voor mij ziet weggelegd. Het zij zo, dat is het lot van elke politicus. De onrespectvolle manier waarop dat gebeurde, draagt wel bij aan mijn beslissing”, aldus Rutten. “Politiek is een harde stiel, dat weet ik. Maar op een bepaald moment wordt het gebrek aan respect te groot. Ik hou te veel van de democratie en de samenleving om cynisch mee te draaien in een spel dat het mijne niet is. Het is mooi geweest, maar nu draai ik een bladzijde om.”

Ze wenst Van Tigchelt overigens veel succes toe in zijn nieuwe job. “Het departement is bij hem in goede handen.”

Rutten begon haar carrière bij de Vlaamse liberalen als medewerkster van toenmalig voorzitter Karel De Gucht. Nadien volgde een passage bij de Europese instellingen, waarna ze aan de slag ging op verschillende liberale kabinetten. Een eerste poging om partijvoorzitter te worden, mislukte in 2009. Drie jaar later was het wel raak, toen ze Alexander De Croo opvolgde. Ze breidde in 2016 een vervolg aan haar mandaat, maar aan de voorzittersverkiezingen van 2020 nam ze geen deel.

Ondertussen raakte Rutten achtereenvolgens verkozen in de Kamer en het Vlaamse parlement, waar ze vandaag nog steeds zetelt. In 2019 legde ze de eed af als de eerste vrouwelijke burgemeester van Aarschot.