De Croo verdedigt keuze voor “absolute expert” Van Tichelt en begrijpt frustratie Rutten

Premier Alexander De Croo heeft zondagavond op VTM NIEUWS de keuze verdedigd voor Paul Van Tigchelt als nieuwe minister van Justitie. Volgens De Croo is de voormalige parketmagistraat en OCAD-topman “de juiste man op de juiste plaats”. De Croo zei ook begrip te hebben voor de “frustratie” van voormalig Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten.

Zondag legde Paul Van Tigchelt de eed af als nieuwe minister van Justitie. Hij volgt Vincent Van Quickenborne op, die vrijdag ontslag nam in de nasleep van de aanslag van afgelopen maandag in Brussel. Die kostte het leven aan twee Zweedse supporters. Een verzoek van Tunesië om de dader uit te leveren was bij het parket van Brussel blijven liggen.

De nieuwe minister Van Tigchelt was tot nu toe adjunct-kabinetschef bij Van Quickenborne. Hij was ook jarenlang baas van het OCAD, het orgaan dat de terreurdreiging in ons land analyseert. Van Tigchelt was eveneens parketmagistraat in Antwerpen.

De aanstelling van Van Tigchelt zorgde voor kritiek bij Open VLD, de partij van premier De Croo. Voormalig voorzitter Gwendolyn Rutten, genoemd als mogelijke opvolger, kondigde prompt aan dat ze stopt met nationale politiek.

“Kiezen is steeds bijzonder moeilijk. Ik begrijp absoluut haar frustratie dat zij het niet is geworden”, reageerde De Croo bij VTM NIEUWS. Volgens de premier was de keuze puur inhoudelijk en had die niets met politieke planning te maken. “Twee mensen zijn overleden omdat de Belgische overheid een fout gemaakt heeft. Op zo’n moment is het voor mij de prioriteit om de persoon te nemen die onmiddellijk de zaken kan aanpakken”.

Volgens De Croo is Van Tigchelt “een absolute expert” en iemand die door die expertise ook wat boven de politiek staat. Mediaberichten stellen dat ook de Antwerpse topadvocaat Kris Luyckx werd gepolst als nieuwe justitieminister, maar de premier ontkent dat hij “de eerste kandidaat” was. “Er waren meerdere kandidaten”, klonk het.

‘Geen tijd te verliezen’

Met de keuze van Paul Van Tigchelt als nieuwe minister van Justitie heeft Open VLD gekozen voor dé veiligheidsexpert van ons land, aldus voorzitter Tom Ongena zondagavond. Van Tigchelt zei op zijn beurt “geen honderd dagen te vragen, geen tien, maar nu onmiddellijk aan de slag te gaan. Er is geen tijd te verliezen”.

De nieuwe minister van Justitie werd zondagavond in het hoofdkwartier van de Vlaamse liberalen voorgesteld aan de pers. Daarbij werd de nadruk gelegd op zijn expertise, niet alleen als voormalig hoofd van het OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, maar ook als voormalig drugsmagistraat in Antwerpen. “De functie van minister van Justitie is heel belangrijk, zeker op dit moment, met de verhoogde terreurdreiging in ons land, het conflict in het Midden-Oosten en de war on drugs”, verdedigde voorzitter Ongena de keuze voor Van Tigchelt, na interne kritiek binnen zijn partij.

Van Tigchelt zelf verwees naar de aanslag van afgelopen maandag, “die ons recht in het hart getroffen heeft. De mensen verwachten antwoorden en oplossingen van ons. Dienstbaarheid en introspectie zijn nu gepast”. De nieuwe minister van Justitie wil dan ook onmiddellijk aan de slag om het werk van zijn voorganger Vincent Van Quickenborne “zo goed als mogelijk” voort te zetten, klonk het.

Ook Van Tigchelt verwees naar de uitdagingen zoals de strijd tegen de georganiseerde misdaad die politie en justitie voert. Tegelijk haalde hij het actieplan aan dat de federale regering dit weekend heeft beslist, “want de veiligheid van onze hoofdstad is essentieel”.

Van Tigchelt zal volgend jaar ook deelnemen aan de verkiezingen voor Open VLD in Antwerpen, maar welke plaats hij op de lijst zal innemen, is nog niet beslist. “Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen”, zei hij daarover.