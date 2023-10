Paul Van Tigchelt wordt minister van Justitie

Paul Van Tigchelt wordt de nieuwe minister van Justitie en de Noordzee. Dat meldt het Paleis zondag. Van Tigchelt was de adjunct-kabinetschef van Vincent Van Quickenborne (Open VLD), die vrijdag ontslag nam als minister van Justitie. In het verleden stond Van Tigchelt ook aan het hoofd van OCAD, het orgaan dat de dreiging in ons land analyseert.

Vincent Van Quickenborne nam vrijdag ontslag in de nasleep van de aanslag in Brussel, waarbij twee Zweden werden doodgeschoten. Sindsdien was het speculeren over wie hem zou opvolgen.

Daarbij werden allerlei namen geciteerd, zoals ex-voorzitter Gwendolyn Rutten en ondervoorzitter Jasper Pillen, of een stoelendans met staatssecretaris van Begroting Alexia Bertrand.

Van Tigchelt stond niet meteen bovenaan de lijstjes met favorieten.

De vijftigjarige Van Tigchelt werd publiek bekend toen hij in januari 2016 directeur werd bij OCAD, enkele maanden voor de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in de Brusselse metro. De jaren voordien was hij aan de slag op het Antwerpse parket-generaal. De Wetstraat is voor Van Tigchelt geen onbekend terrein. Hij was deze legislatuur zoals gezegd actief op het kabinet-Van Quickenborne en in het verleden was hij woordvoerder en adjunct-kabinetschef van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael.



Met Van Tigchelt kiest de partij dus iemand die dagelijks bezig was met het beleid op Justitie en dus geen inloopperiode nodig heeft. Hij zal ook de rol van vicepremier op zich nemen. Dat betekent dat hij deel uitmaakt van het kernkabinet, waarin de premier en de andere vicepremiers zetelen en waarin vaak de principiële politieke knopen worden doorgehakt.



Later zondagavond vindt bij Open VLD een persconferentie plaats om Van Tigchelt voor te stellen.

Gwendolyn Rutten verlaat nationale politiek

Voormalig Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten verlaat de nationale politiek. Dat kondigt ze zondag aan in een post op Facebook. Daarin valt Rutten uit naar de partijtop. “De voorbije dagen werd duidelijk dat de huidige partijtop geen rol van betekenis meer voor mij ziet weggelegd. Het zij zo, dat is het lot van elke politicus. De onrespectvolle manier waarop dat gebeurde, draagt wel bij aan mijn beslissing”, schrijft ze.