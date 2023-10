‘Conner Rousseau blijkt steeds duidelijker voorstander van onderdanige media en censuur’

Het Conner-effect stond tot nu toe voor de heropstanding van Vooruit. Het dreigt een andere betekenis te krijgen.

Vier jaar geleden, op 8 november 2019 om precies te zijn, werd Conner Rousseau verkozen tot partijvoorzitter van Vooruit, toen nog SP.A. De partij had bij de verkiezingen nauwelijks 10 procent van de stemmen gehaald. Meer nog dan Open VLD (13 procent) en CD&V (15 procent) zaten de Vlaamse socialisten in een existentiële crisis. Volgens VTM/HLN haalt Vooruit nu 15 procent van de stemmen. Een resultaat waar Open VLD (in de peiling nu 8 procent) en CD&V (12 procent) slechts van kunnen dromen.

Je kan spreken van een Conner-effect. Met de amper 26-jarige partijvoorzitter op witte gympies woei een frisse wind niet alleen door de Vlaamse socialistische partij maar ook door de politiek. Marketing was daarbij cruciaal. Rousseau veranderde de naam van de partij in Vooruit, tot grote onvrede van de gelijknamige Gentse cultuurtempel. Hij herlanceerde Frank Vandenbroucke op Instagram met de kreet ‘He’s back, bitches’. Hij trad op in een konijnenpak in The Masked Singer op VTM. Op Tiktok is ‘King Connah’ met 109.600 volgers de populairste Vlaamse politicus. Hij noemt iedereen ‘mateke’.

Marketing is wel vaker schone schijn. De joviale Rousseau leidt de partij met strakke hand, lokale partijafdelingen moeten luisteren. In de zomer van 2020, in volle coronacrisis, kwam het rechts-satirische blad ‘t Scheldt met filmpjes van een feestende Rousseau op een huwelijksfeest aan de Azurenkust. Kritiek daarop wuifde hij weg, maar hij probeerde wel de filmpjes van het internet te halen, wat niet lukte.

Rousseau probeert wel vaker vat te krijgen op de media. Toen hij zich wilde outen, schakelde hij Eric Goens in om een kant-en-klare video te maken. Daarin verklaarde de hij dat hij ‘opgejaagd wild’ is, een uitspraak die sommige media aangrepen om het te hebben over klachten over mogelijk ongepast gedrag. Berichten daarover, opnieuw in ‘t Scheldt, probeerde hij met eenzijdige verzoekschriften offline te halen. Nu doet hij hetzelfde tegenover VTM en Het Laatste Nieuws omdat die op het punt stonden te berichten over mogelijk racistische uitspraken van de Vooruit-voorzitter.

Rousseau heeft het imago van een vlotte jongen die de zaken zegt zoals ze zijn. Vier jaar na zijn verkiezing blijkt echter steeds duidelijker dat Rousseau een voorstander is van onderdanige media en zelfs censuur. Dat is niet wat je van een voorzitter van de socialistische partij verwacht. Zo krijgt het Conner-effect stilaan een andere invulling: de naam wordt niet meer zozeer geassocieerd met de opstanding van Vooruit, maar wel met het vruchteloos in stand houden van een door marketing opgebouwd imago. Eens dat imago is doorprikt, kan het snel gaan.