Peiling: Vlaams Belang vergroot voorsprong op N-VA

In de Ipsospeiling in opdracht van VTM, HLN, RTL en Le Soir blijft Vlaams Belang de grootste partij in Vlaanderen en blijven de andere partijen nagenoeg status quo. In Wallonië voelt de PS de hete adem van PVDA en MR, terwijl in het Brussels Gewest MR de grootste blijft, voor PS en Ecolo.

In Vlaanderen groeit Vlaams Belang tegenover de peiling van juni met 3,1 procentpunten (dat is ook de foutenmarge van de peiling). De partij komt uit op 25,8 procent. Dat is 5,6 punten meer dan de nummer 2, N-VA (-1,6 procent ). Derde blijft Vooruit met 15,4 procent of 1,4 punten minder dan bij de peiling in juni. CD&V is de enige van de traditionele partijen die groeit, van 10,7 tot 12,2 procent. Open VLD (8,1 procent, -0,1 punten) en Groen (6,4 procent, -1,2 punten) blijven onder de 10 procent, net als PVDA, dat op 9,5 procent (-0,8 punten) strandt.

De populairste politicus in Vlaanderen is opnieuw N-VA-voorzitter Bart De Wever, die van plaats wisselt met zijn Vooruit-collega Conner Rousseau, die bij de peiling in juni de lijst aanvoerde. Op drie blijft premier Alexander De Croo (Open VLD).

Nek-aan-nek in Wallonië, MR op kop in Brussel

In Wallonië kruipt de top 3 dicht tegen elkaar. PS verliest 3,9 procentpunten maar blijft met 21,8 procent de grootste. PVDA wordt tweede met 19,8 procent (+0,9 punten) net 0,1 punten groter dan MR (-0,1 punten). Ecolo (14,9 procent) en Les Engagés (13,8 procent) groeien, terwijl DéFI in Wallonië amper goed is voor 2,7 procent.

De Waalse top 3 van politici blijft dezelfde als drie maanden geleden: oud-premier Sophie Wilmès (MR) leidt voor huidig premier Alexander De Croo en PS-voorzitter Paul Magnette.

In het Brusselse Gewest blijft MR zoals bij de vorige peilingen de grootste (21,9 procent, +2 punten), gevolgd door PS (18,1 procent, -0,5 punten) en Ecolo (17,9 procent, -0,2 punten). PVDA, bij de peiling in maart nog de grootste in Brussel, haalt 15,3 procent, -2,3 punten. DéFI (8 procent) en Les Engagés (6,5 procent) sluiten de rij.

Ook in het Brussels Gewest is Sophie Wilmès de populairste politica. Ze wipt over Alexander De Croo. PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw is derde. De resultaten voor de Nederlandstalige partijen in Brussel zijn met een grote korrel zout te nemen aangezien de resultaten lager liggen dan de foutenmarge. N-VA is opnieuw de grootste (3,6 procent) en Vlaams Belang zakt naar twee (2,3 procent). Vooruit wordt de derde partij (1,8 procent) en Open VLD vierde (1,2 procent). Groen en CD&V peilen onder het procent. De peiling werd van 18 tot 25 september afgenomen bij 2.600 respondenten, 1.000 in Vlaanderen, 1.000 in Wallonië en 600 in Brussel. De foutenmarge bedraagt 3,1 procent voor Vlaanderen en Wallonië en 4 procent in Brussel.