Conner Rousseau ‘opgejaagd wild’ vanwege zijn geaardheid: ‘Niemand heeft hier zaken mee’

Conner Rousseau publiceerde zonet een video op zijn YouTube-kanaal waarin hij voor het eerst over zijn geaardheid spreekt. Geruchten daarover deden al de ronde sinds zijn aantreden als voorzitter.

‘Ik struggle met mijn geaardheid’, zegt Conner Rousseau in een video die deze middag online werd geplaatst. ‘Op zich is dat geen issue, we zijn fucking 2023. Maar voor mij is dat iets waar ik het gigantisch lastig mee heb. Vijf jaar geleden zou ik dit ook nooit hebben gezegd.’

Het is het begin van een gesprek met reportagemaker Eric Goens, dat vijftien minuten duurt. Rousseau zegt dat hij er nog niet helemaal uit is, maar hij voelde de druk om ermee naar buiten te komen. ‘Ik worstel er al een jaar of drie mee, zeker omdat iedereen ernaar vraagt. Het is geen issue, zeggen ze, maar ze willen het wel allemaal weten. Ik ben op een punt gekomen dat mij dat verlamt, het maakt mijn leven echt niet gemakkelijker. Waarom willen we daar ook altijd een term op kleven? Ik weet nog niet wat ik echt ben. Maar ik val minstens op mannen en vrouwen.’

Rousseau blikt ook terug op zijn tienerjaren, toen hij de twijfels over zijn seksualiteit probeerde te verstoppen ‘in een doosje dat dicht moest blijven’. ‘Ik heb eigenlijk maar één talent: dansen’, vertelt hij. ‘Ik herinner me nog de teleurstelling in de ogen van mijn papa toen hij zag dat ik echt niet kon voetballen. Mijn mama vond het allemaal heel tof, en ik wilde ook cool hiphop dansen. Alleen: ik werd daar ook gigantisch mee gepest op school. Je moet tegen een stootje kunnen, maar dat was wel heel ingrijpend. Ik voelde me eenzaam, en ik heb heel slechte gedachten gehad toen ik veertien jaar was.’

Lang hoopte Rousseau om net als de Nederlandse premier Mark Rutte in alle toonaarden te kunnen zwijgen over zijn seksuele geaardheid. Maar de druk was te groot. ‘Ik snak naar adem. Ik hoop dat dit mij weer mentaal wat ademruimte geeft om met andere dingen bezig te zijn.’

Op de vraag of de Vooruit-voorzitter hier nu mee naar buiten komt uit angst om door anderen te worden geout, verwijst Rousseau naar de komende campagne. ‘Ik weet dat het komende jaar zwaar wordt. Ik wilde me eerst focussen op de verkiezingen, en dacht er daarna misschien iets over te zeggen. Maar ik merk dat het enorm knaagt. Heel eerlijk: vanuit een professionele verantwoordelijkheid leek het een te groot risico. Ik wil niet dat dit mij belemmert om de beste versie van mezelf te zijn. Door nu duidelijkheid te geven, hoop ik dat de mensen mij met rust laten.’

De video is te zien op Rousseaus persoonlijke YouTube-kanaal. De productie en samenwerking met Eric Goens is ongezien in de Wetstraat, zeker omdat het over een privé-aangelegenheid gaat. Chris Janssens van Vlaams Belang kwam anderhalf jaar geleden uit de kast, en deed dat in een weekendinterview in Het Belang van Limburg. Goens is bekend van documentaires en interviewprogramma’s als Het Huis, maar werkt ook al enige tijd samen met Sihame El Kaouakibi aan een documentaire over haar. Andere media moesten een zogenaamde technical fee betalen aan het productiehuis van Goens om de beelden te verkrijgen.

Begin deze maand nog maar kondigde Rousseau aan dat hij een pauze zou nemen. ‘Even voor mezelf alles op een rijtje zetten. Alles laten bezinken’, schreef hij toen op zijn Instagrampagina. Hij had het over zijn steile opmars in de politiek als Vooruit-voorzitter, die dus blijkbaar ook zijn privéleven overhoop heeft gehaald. ‘Niemand heeft hier affaires mee’, zegt Rousseau nu. Toch is hij tevreden dat hij er nu mee naar buiten komt. ‘Ik wil ook zeggen tegen anderen die strugglen: het komt wel goed.’