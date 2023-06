‘Waarover heeft Conner Rousseau het als hij zichzelf “opgejaagd wild” noemt?’

Op welke manier is een interview over iemands geaardheid een antwoord op roddels over grensoverschrijdend gedrag?

Wat onthoudt u van de coming-out van Conner Rousseau? Ik ben er nog altijd wat over in de war. Dat is niet het ideale uitgangspunt voor een columnist, maar we zullen er maar het beste van proberen te maken. De video was, nadat hij donderdagnamiddag op YouTube werd gepost, waarschijnlijk alleen nog maar door journalisten bekeken, of Ivan De Vadder zat op Radio 1 al heel uitgebreid te babbelen over iets helemaal anders: de geruchten over grensoverschrijdend gedrag die sinds enkele weken rond Rousseau hingen.

Onbewezen geruchten zijn dat, waarover tot de dag ervoor iedereen in de Vlaamse media het eens was dat die niet gebracht konden worden. Maar De Vadder had tijdens die video blijkbaar een startschot gehoord om erover te beginnen.

De lezers van Het Laatste Nieuws kregen meteen onder de berichtgeving over de coming-out ook al een teaser over het onderzoek dat de krant (tot nu toe zonder printwaardig resultaat) zelf voert, en lazen de dag erna zelfs dat de redactie informatie over Rousseau met het gerecht had gedeeld. Bij mijn weten een ongeziene stap van een journalist, maar veel uitleg kreeg de lezer daar verder niet bij.

Raar.

Alleen nóg raarder: die geruchten waren wel degelijk de reden waarom Conner Rousseau met zijn coming-out kwam. ‘Er moest een antwoord komen op de haat- en roddelcampagne’, zei Freya Van den Bossche, die overigens zelf op een veel subtielere, bijdetijdsere manier uit de kast kwam, in Terzake. ‘Anders had hij er waarschijnlijk wat langer mee gewacht.’ (Na die uitspraken, berichtte ook Knack erover.)

Ik heb mijn coming-out als tiener helaas niet gebruikt om de aandacht af te leiden van mijn slechte examenresultaten in het zesde middelbaar. Ik begrijp ook in het geheel niet op welke manier een interview over iemands geaardheid een antwoord is op roddels over grensoverschrijdend gedrag. Acteur Kevin Spacey kwam uit de kast om de aantijgingen tegen hem even te doen vergeten, maar ik mag hopen dat Rousseau zich niet door hem liet inspireren. Heeft hij het over de speculaties over zijn geaardheid of over de haatcampagne als hij zichzelf ‘opgejaagd wild’ noemt? Het is wel heel raar, en cynisch, om zo’n persoonlijke verhaal door elkaar te klutsen met zulke beschuldigingen, in een video die ongetwijfeld ook door veel tieners die worstelen met hun geaardheid wordt bekeken. Een redelijk grote clusterfuck. Maar wel heel stijlvol geregisseerd en gemonteerd door Eric Goens natuurlijk.