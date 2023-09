Rechter legt VTM en HLN publicatieverbod op na verzoekschrift Conner Rousseau

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde heeft in kort geding, na een eenzijdig verzoekschrift van Conner Rousseau, HLN en VTM NIEUWS een publicatieverbod opgelegd om te berichten over mogelijk racistische uitspraken die de Vooruit-voorzitter deed in Sint-Niklaas.

Dat meldt DPG Media en het eenzijdig verzoekschrift wordt bevestigd aan Belga.

‘De rechter verbiedt HLN en VTM NIEUWS om stukken of informatie uit het pv of uit andere stukken uit het lopende opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek te verspreiden. Komen die er toch, dan moet het bedrijf een dwangsom van 1000 euro per uur betalen’, stelt DPG Media, dat verzet aantekent tegen het eenzijdig verzoekschrift.

Het parket Oost-Vlaanderen bevestigde vorige week dat er een onderzoek wordt gevoerd naar uitspraken van de Vooruit-voorzitter tegenover agenten in Sint-Niklaas. ‘Ik ben die dag inderdaad op café geweest in Sint-Niklaas en heb daar met verschillende politieagenten gesproken. Ik had te veel gedronken, maar in mijn herinnering was de teneur van die gesprekken eerder grappend en vriendschappelijk’, reageerde Rousseau toen.

HLN en VTM NIEUWS melden dat ze een artikel en een reportage hadden voorbereid met passages uit het proces-verbaal dat tegen Rousseau werd opgesteld in de nacht van 1 op 2 september in Sint-Niklaas. Rousseau stapte naar de rechter in kort geding en kreeg via eenzijdig verzoekschrift het publicatieverbod. De hoofdredacteurs van HLN en VTM NIEUWS stellen dat ze het verbod zullen respecteren maar ‘alle juridische mogelijkheden’ zullen benutten om het aan te vechten.