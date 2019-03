Peter Van Rompuy (CD&V): 'Socialisten zeggen ons dat de Bourgondische coalitie op Vlaams niveau al beklonken is'

De nieuwe sterke CD&V-politicus in het Vlaams Parlement heet Peter Van Rompuy. Met zijn partij hoopt de jongste Van Rompuy er ook in de volgende Vlaamse regering bij te zijn. Niet vanzelfsprekend, afgaande op de geruchten die hij hoort over een 'geheim akkoord'. Over Joke Schauvliege maakt hij zich minder zorgen. 'Joke heeft nog een lange politieke carrière voor zich.'