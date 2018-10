Haalt Orbán zijn slag thuis? CEU verhuist groot deel studenten naar Wenen

Alle masteropleidingen of doctoraatsonderzoeken aan de Central European University in Boedapest die gefinancierd worden met Amerikaanse gelden, zullen in het academiejaar 2019-2020 doorgaan in de Weense campus. Dat heeft CEU-rector Michael Ignatieff laten weten aan het personeel en de alumni van zijn universiteit.

De Weense campus werd begin dit jaar opgericht nadat de Hongaarse regering van Viktor Orbán eind 2017 alle vanuit het buitenlands gefinancierde universiteiten verplichtte om ook buiten Hongarije een campus te openen. Dat CEU nu een deel van haar studenten moet verhuizen, deert Orbán niet. Hij ziet de universiteit als een liberaal bolwerk omdat ze deels wordt gefinancierd door de Hongaars-Amerikaanse filantroop-miljardair George Soros. Hij steunt wereldwijd projecten die democratie en mensenrechten promoten en is daarmee de antipode van de voorman van de Europese 'illiberale' beweging. Soros kreeg afgelopen week een bompakket opgestuurd, net zoals ook de families Clinton en Obama en andere Democratische politici.

Ignatieff laat weten dat de beslissing 'een van de moeilijkste is' die een universiteit kan maken. Ze is het gevolg van de aanval op de academische vrijheid in Hongarije, zegt hij. 'Daarbij horen een ban op genderstudies, de gedwongen stopzetting van onderzoek naar migratie en fiscale pestmaatregelen.'

Hoewel een 'moment van grote droefenis', laat Ignatieff de moed niet zakken. 'We zullen het intellectuele en culturele leven van deze stad die we al bijna 30 jaar onze thuis noemen blijven versterken,' schrijft hij. CEU zal dus zoveel mogelijk onderzoeks- en onderwijsactiviteiten behouden in Hongarije.

Doodsteek

De universiteit heeft de Hongaarse regering nog tot 1 decemer de tijd gegeven om hen alsnog de toelating te geven. Weinig meer dan uitstel van executie, vreest Ilse Lazaroms . Zij laat vanuit Utrecht weten 'een beetje buikpijn' te krijgen van het nieuws. Ze is sinds twee maanden terug in Nederland, nadat ze van februari tot juni aan het Institute for Advanced Study van de CEU onderzoek deed naar de joods-Hongaarse geschiedenis van het land. Daarvoor werkte ze ook al drie jaar voor die universiteit. In Knack van deze week vertelt ze over het 'sadistische spelletje limbo' waarmee Orbán de oppositie kopje onder duwt.

Met dit nieuws lijkt het lot van CEU in Boedapest bezegeld, vreest ze. 'Het vertrek van de CEU is exact wat Orbán wil? Alsof hij alsnog zal tekenen.' Ze hoort Ignatieff graag zeggen dat er nog zoveel mogelijk zal blijven, maar denkt niet dat dat nog erg veel kan zijn. 'Nagenoeg alle opleidingsonderdelen worden gefinancierd vanuit Amerika. Wat zal er nog blijven? Misschien een bibliotheek of een kleine onderzoeksgroep. Meer niet.'