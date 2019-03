SP.A: 'Geen nieuwe gascentrales nodig om kernuitstap op te vangen'

De partij pleit voor een levensduurverlenging van de bestaande gascentrales.

Vandaag/dinsdag buigt de bevoegde Kamercommissie zich over het wetsontwerp van minister Marghem dat een steunmechanisme invoert voor nieuwe elektriciteitsproductie. De bedoeling is om de sluiting van de kerncentrales op te vangen. Daarbij wordt dan meteen in de richting gekeken van nieuwe gascentrales. Maar niet iedereen is even enthousiast over die gesubsidieerde gascentrales.

Zo waarschuwde N-VA al meermaals voor het kostenplaatje van die optie. En nu zegt ook oppositiepartij sp.a dat ze geen heil verwacht van nieuwe centrales.

Volgens sp.a dreigen nieuwe gascentrales de factuur voor de gezinnen te verhogen en dat wil de partij absoluut vermijden. De socialisten pleiten er daarom voor de bestaande gascentrales langer open te houden. 'Het steunmechanisme dat Marghem voorziet, zal een aantal bestaande gascentrales opnieuw rendabel maken. Met andere woorden: in de plaats van veel subsidies te geven aan nieuwe centrales - die nog jarenlang CO2 uitstoten - is het beter om met een beetje steun de bestaande centrales wat langer in bedrijf te houden. Dat is goedkoper en schept op korte termijn ruimte voor nieuwe, schone technologieën. In tegenstelling tot nieuwe gascentrales moeten de bestaande immers geen 20 jaar in bedrijf gehouden worden om rendabel te zijn', klinkt het.