Hoe Koen Van den Heuvel CD&V moet behoeden voor een Antwerpse 'Sunday, Bloody Sunday'

'Idealisme dat losstaat van actie, is alleen maar een droom.' Met dat citaat van U2-frontman Bono presenteerde CD&V-voorzitter Wouter Beke de kersverse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Fractieleider Koen Van den Heuvel neemt de fakkel over van de gevallen Joke Schauvliege. Hij moet tonen dat hij en zijn partij het verhitte klimaatdebat kunnen vastgrijpen op een 'praktisch idealistische' manier - opnieuw in de woorden van Bono.

