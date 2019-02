Kan je een minister zomaar overspoelen met sms'en? 'Onder de huidige GDPR-regels mag dit niet'

'We eisen een structureel en politiek antwoord op de klimaatcrisis! Het is tijd om naar ons te luisteren.' Dat standaardbericht, al dan niet achteraf aangepast met een persoonlijke toets, verstuurden duizenden actievoerders, daartoe aangemaand door de groep Act for Climate Justice, naar de bevoegde klimaatministers van ons land. Ook naar de iPhone van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V).

...