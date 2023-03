De mooiste speelplaats van de maand: kleuterschool Klavertje Vier in Zottegem

Knack gaat nog tot het eind van dit schooljaar op zoek naar de mooiste, opvallendste of inspirerendste speelplaats van Vlaanderen. De vierde finalist is kleuterschool Klavertje Vier uit Zottegem.

Kleuterschool Klavertje Vier uit Oombergen, een deelgemeente van Zottegem, noemt zich niet voor niets een natuurschool. In plaats van een speelplaats hebben ze er een heus speelbos, waar de kleuters elke dag op onderzoek uitgaan. ‘De hele omgeving is erop gericht om kinderen vanaf heel jonge leeftijd met de natuur vertrouwd te maken’, klinkt het bij de jury van Knack. ‘Niet alleen is er veel ruimte om te leren en te spelen, er zijn ook plekken ingericht waar de kleuters samen kunnen zitten om tot rust te komen. We zijn in het bijzonder gecharmeerd door de natuurlijke speeltuin met de idyllische wilgenhut en het grote insectenhotel.’

Overal in het buitendomein van de school kijk je je ogen uit. Er zijn onder meer een klauterparcours, een podium voor buitenlessen en een grote omgevallen boom waar de kinderen op en rond mogen spelen. Wat verderop hebben ze een prachtig uitzicht over de velden. ‘Om een échte natuurschool te zijn, volstaat het niet om een groene speelplaats te hebben’, zegt directeur Christ Meuleman. ‘Natuurlijk hebben we goed over de aanleg van de omgeving nagedacht, maar zeker even belangrijk is hoe we het domein gebruiken. Ons speelbos is één groot leslokaal. We hebben het zo ingericht dat de kinderen er evenveel kunnen leren als in een gewone klas. Zelfs als het regent, stormt of sneeuwt gaan de juffen met hun leerlingen naar buiten. Aan het begin van elke schooldag krijgen de oudste kleuters er les en na de speeltijd is de tweede groep aan de beurt. Onze leerkrachten hebben zich intensief bijgeschoold om buitenlessen te kunnen geven. De kinderen leren niet alleen bloemen, planten en dieren te herkennen, maar ze werken bijvoorbeeld ook aan hun taal door te praten over alles wat ze zien. Tellen kunnen ze leren met behulp van takjes, blaadjes of andere dingen die ze buiten vinden.’ Om het helemaal af te maken heeft de school ook nog een ouderwetse bel in plaats van een automatische klok. Zijn de kleuters helemaal in hun spel aan het opgaan of is het heel mooi weer, dan blijven ze gewoon langer buiten.

Die aanpak heeft Klavertje Vier een tweede adem gegeven. ‘Onze school staat in Oombergen, een dorp met amper tweehonderd huizen. Op een bepaald moment hadden we zo weinig kleuters dat het onhoudbaar dreigde te worden’, zegt Meuleman. ‘Sinds we ervoor hebben gekozen om een natuurschool te worden, bloeit de school weer. Nu hebben we drie klassen met in totaal 48 kleuters. Ouders uit de wijde omgeving kiezen heel bewust om hun kinderen hier les te laten volgen.’

Niet alleen de kleuters en hun leerkrachten kunnen er van de natuur genieten. Het domein is voor iedereen toegankelijk. Zo wordt het buitenpodium niet alleen gebruikt door de kleuters die er knutselen of toneelspelen, maar ook voor zang- en dansoptredens. ‘In ons dorp is er niets meer. Niet eens een buurtwinkel of een café’, zegt Meuleman. ‘Het enige bindweefsel dat overblijft, is onze school.’