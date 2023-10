Waar ligt de mooiste speelplaats van Vlaanderen?

Ook dit schooljaar gaat Knack op zoek naar de mooiste, opvallendste of inspirerendste speelplaats van Vlaanderen en Brussel.

De speelplaats is het hart van elke school. Wie er rondloopt, krijgt niet alleen een goed beeld van de leerlingen die er les volgen, maar ook van wat de school hen wil meegeven. Sommige speelplaatsen zijn heel klassiek ingericht met een boom in het midden, een paar banken aan de zijkant en eventueel een basketring of voetbaldoel. Op andere plekken is er een moestuin of fietsparcours aangelegd of mogen de leerlingen tijdens de pauze op een graffitimuur kliederen.

Knack is heel nieuwsgierig hoe jullie speelplaats eruitziet én waarom dat zo is. Daarom gaan we ook dit schooljaar weer op zoek naar de opvallendste, origineelste of meest inspirerende speelplaats van Vlaanderen. Scholen, leerkrachten, ouders of leerlingen kunnen zich vanaf vandaag melden. Zowel scholen uit het basisonderwijs als secundaire scholen kunnen deelnemen. Ook Nederlandstalige scholen uit Brussel zijn welkom.

Elke maand kiest de redactie één speelplaats uit alle inzendingen. De zeven maandwinnaars dingen eind mei mee naar de titel van Mooiste Speelplaats van Knack 2023-2024. De jury bestaat uit leden van de redactie én de vijftien leerkrachten van De Leraarskamer van Knack. De hoofdprijs: een professionele fotoshoot van de speelplaats.

Dit schooljaar valt er nóg een prijs te winnen. Alle inzendingen maken ook kans op de Maai Mei Niet Award. Dat is een aanmoedigingsprijs voor scholen die hun speelplaats vergaand aan het vergroenen zijn.