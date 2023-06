De Mooiste Speelplaats: ‘Ons advies aan andere scholen? Laat je niet ontmoedigen’

De winnaar van de wedstrijd De Mooiste Speelplaats van Knack geeft waardevol advies aan scholen die ook de sprong willen wagen.

Vrijdagnamiddag vier uur in freinetbasisschool De Zevensprong in hartje Leuven, de laureaat van de Mooiste Speelplaats van Knack 2022-2023. Ouders stromen toe terwijl de kinderen nog helemaal opgaan in hun spel. Ze bakken zandtaartjes in de waterspeeltuin, klauteren over rotsblokken of balanceren op boomstammen. Op het podium in de schaduw van de indrukwekkende boomhut reikt Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck een oorkonde uit aan de mensen die hun schouders onder de transformatie van de speelplaats hebben gezet. Onder hen ook leerkracht Floor Jacoby. ‘Van bij het begin wisten de kinderen heel goed hoe de speelplaats er moest uitzien. Zo wilden ze zéker een grote boomhut’, zegt ze. ‘Doordat we ook met hun verlangens rekening hebben gehouden, voelt het nu echt als hun speelplaats.’

De leerlingen mogen er dan van bij het begin rotsvast in hebben geloofd, veel volwassenen hadden hun twijfels bij de ambitieuze plannen om van een kleine speelplaats middenin de stad een avontuurlijke en ook nog groene speelplek te maken. ‘Dat is onvermijdelijk’, zegt coördinator Kwinten Keulemans. ‘Als je je speelplaats zo drastisch wil veranderen als wij hebben gedaan, zijn er altijd mensen die je ambities proberen te temperen. Ze wijzen je op allerlei grenzen en drempels of manen je aan om niet zo hoog te mikken. De kunst is om je daar niet door te laten ontmoedigen. Ik zie geen reden waarom ook andere scholen hun ideale speelplaats niet zouden kunnen realiseren.’

Meer tips van de finalisten:

1. Vraag de leerlingen wat ze willen. Anders riskeer je speelplekken aan te leggen die amper worden gebruikt.

2. Bereid ouders erop voor dat hun kind onder de modder thuis zal komen.

3. Zorg voor een plek in de openlucht waar een hele klas tegelijkertijd les kan krijgen. Dan wordt de nieuwe speelplaats niet alleen tijdens de pauzes gebruikt.

4. Praat op tijd met de buurtbewoners. Door rekening te houden met hun verlangens en bezorgdheden kunnen veel spanningen worden vermeden.

5. Betrek de ouders van de leerlingen van bij het begin bij het project. Zij kunnen vanuit hun expertise vaak een nuttige bijdrage leveren, en misschien willen ze ook zelf de handen uit de mouwen steken.

6. Ga samenzitten met verenigingen uit de buurt. Als zij de speelplaats buiten de schooluren gebruiken, kunnen ook de kosten voor het onderhoud worden gedeeld.

7. Informeer je goed over subsidies waar het project mogelijk voor in aanmerking komt. Niet alleen bij het departement onderwijs, maar ook bij andere Vlaamse departementen of bij het gemeentebestuur.

8. Durf groots te dromen en laat je niet ontmoedigen door mensen die je plannen te ambitieus vinden.