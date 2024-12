Over Bockie de Repper, Joe Speedboot, Kamp Waes en het Sportpaleis: de scherpste opinies van 2024

Als ik kon toveren kwam alles voor elkaar. Maar dat kan ik niet, ik ben een goochelaar.

Deze schijf poëzie op kerstavond/oudejaarsavond is geplukt uit het refrein ‘Goochelaar’, van de Nederlandse groep Prins S. en de Geit, een drietal uit Den Haag dat zich gespecialiseerd heeft in uitzinnige dansmuziek met een donker randje.

Aan goochelaars en leerling-tovenaars was er dit jaar geen gebrek. Met gekleurde beloftes, mooie praatjes, en verdraaide boodschappen, die burgers en kiezers zowel in vervoering als verwarring brachten.

Zeker in tijden waarin debatten alleen maar vuriger en heviger lijken te worden, loont het de moeite om goed naar elkaar te blijven luisteren. En om misschien zelfs, af en toe eens, van mening te veranderen. De eindejaarsfeesten, en alle ontmoetingen die daarbij horen, zijn daar ideaal voor.

Het is precies de confrontatie met nieuwe informatie, goede argumenten en verrassende perspectieven, die de blik scherp houdt en de geest soepel. Echte magie zit soms een in een klein invalshoekje.

Veel plezier met de scherpste opiniestukken en columns van 2024.

‘Fietsers die geen vaart minderen op plekken vol voetgangers en kinderen zijn de slechtst denkbare reclame voor de fiets’, schrijft Knack-redacteur Tex Van berlaer, zelf voltijds fietser. In de aanloop naar de verkiezingen werd er op veel plaatsen discussies gevoerd over mobiliteit. Daarbij werd weleens vergeten dat ook mobilietsbeleid draait om macht: wie bepaalt welke bevolkingsgroepen zich vlot kunnen verplaatsen, en wie daarbij achterblijft?

‘In het migratiedebat moeten politici feit en fictie van elkaar scheiden’, schrijft Knack-redacteur Kamiel Vermeylen. Steeds meer politici lieten in 2024 verstaan dat ze uit het Europese asiel- en migratiebeleid stappen. Dat is niet alleen aartsmoeilijk, maar ook allesbehalve zaligmakend.

‘Door écht naar de bewoners van een woonzorgcentrum te luisteren, leerde Bockie De Repper meer in een maand dan sommige politici in een paar jaar’, schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman. In haar wekelijkse column De Zoetzure Dinsdag bekijkt ze telkens een gebeurtenis, trend of fenomeen van twee kanten.

‘Er is heel wat sociale onrust over de pensioenhervorming die op stapel staat. Maar er dreigt ook sociale onrust als er geen pensioenhervorming komt. Kunnen we vermijden dat het vertrouwen in de overheid nog meer wegkwijnt?’ vraagt senior writer van Knack, Ewald Pironet, zich af.

‘Na de Amerikaanse presidentsverkiezingen zit Europa met de handen in het haar’, schrijft Jonathan Holslag. De voormalige VUB-professor ruilde de universiteit dit jaar in voor de lokale politiek van Tienen. In deze column geeft hij meer uitleg bij die overstap.

‘Elon Musk heeft niet alleen veel geld. Door zijn miljardencontracten met Defensie heeft Musk toegang tot zeer gevoelige informatie’, schrijft Hubert Van Humbeeck over de invloed van Elon Musk op de nieuwe Amerikaanse president, Donald Trump. In deze langere analyse gaat ook Walter Pauli dieper in op de Amerikaanse verkiezingsuitslag en de overwinning van de extreme rechterzijde en het grote geld.

‘Hoewel we steeds meer praten over zelfzorg en de waarde van nietsdoen, lijkt er weinig te veranderen in onze cultuur’, schrijft Martha Claeys. In haar rubriek De Loodgieter duikt de jonge filosofe tweewekelijks in het buizensysteem achter onze denkbeelden.

‘Ranst is niet zomaar een accident de parcours’, zo schreef hoofdredacteur Bert Bultinck over het doorbreken van het cordon sanitaire. ‘Het is niet omdat het dorpspolitiek is dat het geen ideologisch verhaal is.’ De lokale verkiezingen van 14 oktober 2024 waren de eerste waarbij de opkomstplicht niet langer gold.

Schrijver en literair curator Uschi Cop was verbaasd dat in het kader van het Time to Read-project van Knack de roman van Tommy Wieringa door een panel gekozen werd als beste Nederlandstalige roman van deze eeuw. In dit interview blikt ze terug op de controverse die haar opiniestuk veroorzaakte.

‘Ja, ik ben enthousiast over het potentieel van technologie. En toch kan ik het knagende gevoel niet van me afschudden dat we als mens niet langer de touwtjes in handen hebben’, schrijft Elisa Hulstaert. Ze schreef dit jaar ook een veel gelezen artikel over een nieuwe, snel groeiende vorm van misbruik. Steeds vaker duiken vrouwen ongewenst op in pornografische beelden of video’s. Aan de hand van één foto van iemands gezicht maken daders met behulp van artificiële intelligentie deepfakepornografie of deepnudes.

Dat de uitrol van nieuwe technologie soms problemen met zich meebrengt, ondervond ook studente Alexandra Vleeshouwers. In dit ingezonden opiniestuk vertelt ze hoe ze tot twee keer toe een verkeersretributie in de brievenbus kreeg, terwijl haar auto gewoon thuis in de garage stond.

‘Je gaat me niet vertellen dat er geen betere manieren bestaan om even te ontladen en tot jezelf te komen dan met veertig kilo bagage door de sneeuw te slenteren terwijl je je er op elk moment zorgen om moet maken dat je arm er misschien gaat afvriezen’, schrijft Tobias Cobbaert over een van de trends van het afgelopen televisiejaar. In zijn column voor Knack Focus schrijft hij wekelijks over wat hem wakker houdt. Of net niet.

‘Stop nu eens met zeuren over de VAR. De Video Assisted Referee is de beste voetbalvernieuwing van het afgelopen decennium’, vindt Knack-journalist en voetbalfan Jeroen Zuallaert.

‘De strijd voor het natuurbehoud gaat zware tijden tegemoet, net nu je voelde dat het misschien ten goede aan het keren was’, vindt bioloog Dirk Draulans. ‘Boeren, grootgrondbezitters en jagers willen het platteland weer voor hen alleen.’

‘De bazen van het Sportpaleis willen hun naam aan een sponsor geven. Een verschrikkelijk plan, natuurlijk. Er zijn maar drie namen die iedereen kent in België: Manneken Pis, het Atomium en het Sportpaleis. Zo’n naam verkoop je niet’, schrijft Stijn Tormans. Ook in de toekomst van heel wat ander waardevol Antwerps erfgoed, is hij niet gerust.

‘In 2029 zullen er jongeren mogen stemmen die geboren zijn na 2007, het eerste jaar waarin het langer dan een half jaar duurde om een regering te vormen. Ze hebben nooit anders geweten, en denken waarschijnlijk dat het er altijd heeft bij gehoord in België’, schreef Peter Casteels na de Amerikaanse verkiezingen over de Belgische formatie.