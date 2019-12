Kroniek van de week: over vervelende kiezers en bedrijven die prijzen en winstmarges abnormaal verhogen

Ewald Pironet Senior writer van Knack

Het ging de voorbije week over Karel De Gucht, die vindt dat kiezers er schuld aan hebben dat de vorming van een regering zo lang duurt. Over Koen Geens, die elke kiezer vijf stemmen wil geven. En over bedrijven die de indexsprong en taxshift gebruiken om hun winst op te krikken. Knack-redacteur Ewald Pironet blikt terug.

Karel De Gucht (Open VLD) © belga

1. Nieuwe verkiezingen 'Je hebt verschuivingen gezien, maar wie doet die verschuivingen? Dat is de kiezer! En die kiezer zegt dan achteraf dat het onze fout is dat er geen regering komt. Dat is dus niet zo eenvoudig!'

