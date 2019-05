De economische resultaten van de regering-Michel vertellen pas echt iets als je ze vergelijkt met die van onze buurlanden en de rest van Europa. Op verzoek van Knack selecteerde econoom Gert Peersman (UGent) vijf parameters om het economisch beleid van de regering te beoordelen: de economische groei, de werkgelegenheid, de concurrentiekracht, de koopkracht en de begroting.

Die vijf parameters vergeleek Peersman met de resultaten van andere Europese landen. Twee vaststellingen springen bijzonder in het oog. Eén: de verlaging van de loonkosten heeft niet voor extra jobs gezorgd. Er is wel een verhoging van de winstmarges van de bedrijven. Twee: de afgelopen vijf jaar is de koopkracht van een gemiddeld gezin met 1000 euro gestegen, maar als onze koopkracht de evolutie van onze buurlanden had gevolgd, zou dat ruim 2300 euro zijn geweest. Tot slot ontdekt Peersman ook een olifant in de kamer.

...