Uit de budgettaire situatie die woensdagavond gepresenteerd werd tijdens de vergadering van koninklijk informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders met zeven partijvoorzitters 'blijkt heel duidelijk dat België zo snel mogelijk een regering moet hebben, die ook volop investeert'. Dat zegt Groen donderdag in een mededeling. De partij legt de bal in het kamp van de informateurs, die moeten kiezen 'welke partijen een eerste poging tot formatie aanvatten', maar Groen blijft hoe dan ook 'beschikbaar voor oplossingen'.

De informateurs zaten woensdagavond enkele uren samen met delegaties van N-VA, PS, MR, CD&V, Open VLD,SP.A en Groen. Achteraf sijpelden berichten door als zou Groen aangegeven hebben niet langer vragende partij te zijn om nog deel te nemen aan de gesprekken op federaal niveau. De partij zelf sprak dat echter meteen tegen. Volgens andere indiscreties zouden de andere partijen aangegeven hebben dat Groen niets te zoeken heeft in een regering met de N-VA omdat de partij haar lot aan die van Ecolo verbindt, dat niet met N-VA wil besturen.

Donderdag valt te horen dat tijdens de vergadering niet over mogelijke coalities is gesproken (bijvoorbeeld paars-geel met PS en N-VA maar zonder de groenen, of paars-groen, zonder de N-VA).

In een mededeling herhaalt Groen dat de partij 'steeds beschikbaar blijft voor oplossingen'. 'Wij blijven constructief en nemen onze rol ernstig', luidt het. Maar ook: 'er zijn formules waar de groene familie deel vanuit maakt. Wanneer de informateurs opteren voor een paars-geel scenario is dat niet zo.'

Hoe dan ook komt de belangrijkste keuze aan de PS en de N-VA toe, die moeten beslissen of ze willen samenwerken, zegt een bron.

Groen dringt alvast op een snelle regeringsvorming aan, want uit de presentatie van woensdagavond blijkt dat de budgettaire situatie daar om vraagt. 'Hopelijk kan na bijna 100 dagen na de verkiezingen de informatieronde op korte termijn afgerond worden. Het is dan aan de informateurs om een keuze te maken over welke partijen een eerste poging tot formatie aanvatten.'

Verder houdt de partij de lippen op elkaar. 'Net omdat de situatie zo complex is kiezen we voor discretie, die hoort bij zulke onderhandelingen.'