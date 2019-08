En alles bleef zoals het was: drie punten die u moet onthouden na de rondetafel van Vande Lanotte en Reynders

Na een onderhoud in het Brusselse Egmontpaleis is duidelijk geworden wat al langer duidelijk was: voor Groen is er geen plaats in de huidige paars-gele piste van informateurs Vande Lanotte en Reynders. Maar verandert dat iets aan de impasse?

N-VA-onderhandelaar Theo Francken op 28 augustus 2019. © Belga

1. Paars-Geel blijft de uitgangspositie 'Misschien wel de belangrijkste formule op dit moment.' Zo noemde informateur Johan Vande Lanotte (SP.A) een toekomstige coalitie waarin zowel de N-VA als de PS zitten op 29 juli - alweer een volle maand geleden. Meteen werd duidelijk dat hij samen met Didier Reynders (MR) timmert aan een paars-gele constructie: N-VA, Open VLD, SP.A, PS en MR.

