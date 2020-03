De gelijkschakeling van de subsidies in de kinderopvang, die voorzien was voor 1 april 2020, wordt met zes jaar uitgesteld. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) geantwoord op vragen van Hannes Anaf (SP.A) en Celia Groothedde (Groen) in het Vlaams parlement.

'De minister pleegt contractbreuk', zegt Anaf. 'De opvanginitiatieven worden een paar weken voor de maatregel van kracht zou gaan koud gepakt.' Volgens Beke betekent het uitstel echter niet dat er de komende jaren helemaal geen stappen worden gezet.

Bij de grote hervorming van de kinderopvang in 2013 besliste de vorige Vlaamse regering om de subsidies in de sector gelijk te schakelen tegen 1 april 2020. Maar op dit moment is er onvoldoende budgettaire ruimte om het gat in de financiering dicht te rijden. De regering besliste daarom vorige week vrijdag om de einddatum van het beloofde groeipad op te schuiven. Concreet is de einddatum met zes jaar uitgesteld, antwoordde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke dinsdag in het Vlaams parlement op vragen van SP.A'er Hannes Anaf en Groen-parlementslid Celia Groothedde.

'Dat betekent zeker niet dat komende jaren niets zal gebeuren', verzekerde Beke wel. 'Mijn bedoeling is om zeker verdere stappen te zetten, maar dat maakt deel uit van een bestedingsplan dat in opmaak is.'

Volgens Anaf pleegt de minister echter woordbreuk. 'De gevolgen zijn groot, want er zijn veel opvanginitiatieven die rekening hadden gehouden met extra subsidies vanaf 1 april en die dat geld nu niet zullen krijgen. Amper een paar weken vooraleer de veranderingen van kracht zouden gaan worden zij nu koud gepakt, want er is nog geen enkele communicatie naar de sector toe gebeurd', klinkt het.

'Minister Beke laat de sector in de steek', reageert Groothedde. Volgens het Groen-parlementslid zit de sector nu al met een tekort aan begeleiders, 'en binnen een paar jaar komt er dan nog een pensioengolf aan', zegt ze. 'Bovendien is het werk heel moeilijk en intens. Naar de subsidie die minister Beke nu een volle legislatuur uitstelt, keken organisaties al heel lang uit. Het zou eindelijk wat adem geven aan een sector die met volle hart werkt, maar uitgewrongen is.'

Minister Beke wees er in zijn antwoord op dat de Vlaamse regering op kruissnelheid 58 miljoen euro zal investeren in kinderopvang, meer dan de helft daarvan voor bijkomend aanbod. 'Het concrete bestedingsplan is nog in opmaak', zei hij. 'We overleggen daarover in de schoot van de Vlaamse regering.'

