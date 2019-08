Een overheid die leerlingen écht gelijke kansen wil geven, moet daar nog voor hun eerste schooldag mee beginnen. 'In meer dan 90 procent van de peutergroepen worden de kinderen onvoldoende uitgedaagd.'

Luiers verschonen, snottebellen afvegen, tranen drogen en op tijd en stond een voedzame maaltijd op tafel zetten: dat verwachten de meeste ouders van een onthaalouder of kinderbegeleider in een crèche. Maar kinderopvang is veel meer dan dat, of dat kán het toch zijn. 'De opvang heeft ook een pedagogische functie en kan een boost geven aan de ontwikkeling van baby's en peuters', zegt Michel Vandenbroeck, hoofddocent gezinspedagogiek aan de Universiteit Gent. 'De impact daarvan kan tot na de lagere school doorwerken. Zowel op het vlak van schoolresultaten als op dat van de verstandelijke en sociaal- emotionele ontwikkeling.'

...