In navolging van de Franse en de Italiaanse regering heeft ook onze minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) de Turkse ambassadeur op het matje geroepen, naar aanleiding van de Turkse inval in Syrië.

Didier Reynders meldt op Twitter dat dat 'op zijn vraag gebeurd is', om de ambassadeur de Belgische afkeuring van de Turkse militaire operatie in het noordoosten van Syrië duidelijk te maken.

De MR-vicepremier verwijst ook naar de oproep van Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, om de actie stop te zetten.

'De ambassadeur heeft de boodschap gekregen die de minister woensdag ook al in het parlement gebracht heeft', aldus Karl Lagatie, woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken.

De ambassadeur kreeg onder meer te horen dat de operatie veroordeeld wordt, en dat België vraagt die operatie zo snel mogelijk te stoppen. Een militaire oplossing is niet de juiste manier om het conflict op te lossen, in de plaats daarvan moet er gewerkt worden aan een politiek proces. Reynders' woordvoerder kon niet bereikt worden om te zeggen of Reynders al dan niet aanwezig was.

Kritiek

Gisteren startte Turkije een inval in het noorden van Syrië. Internationaal kwam daar een golf van kritiek op. Bij het Turkse offensief vielen al aan beide zijden van de grens slachtoffers. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) zijn tienduizenden burgers op de vlucht geslagen (lees meer).

Ook Parijs en Rome kondigden al aan dat de Turkse ambassadeur er wordt ontboden. De Franse president Emmanuel Macron roept Turkije op om 'zo snel mogelijk een einde te maken' aan zijn offensief.

VN-Veiligheidsraad

De vijf Europese leden van de VN-Veiligheidsraad, waaronder België, hebben Turkije ook samen opgeroepen zijn 'unilaterale militaire actie' in Syrië stop te zetten. Dat deden ze in een gezamenlijke verklaring na de spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad over het Turkse offensief in het noorden van Syrië.

Frankrijk, Duitsland, Polen, het Verenigd Koninkrijk en België konden volgens diplomaten niet de hele Veiligheidsraad overtuigen om zich achter de verklaring te scharen. Hun tekst onderstreept dat de Europeanen 'diep bezorgd' zijn over het Turkse offensief, zonder het echter te veroordelen.

De Europeanen zeggen in hun verklaring te vrezen dat het Turkse offensief 'een heropleving van Daesh (het Arabische acroniem van Islamitische Staat, nvdr.) kan bevorderen, dat een grote bedreiging voor de regionale, internationale en Europese veiligheid blijft'. Ze zeggen ook niet te geloven dat de 'veiligheidszone' die Turkije in het noordoosten van Syrië wil installeren aan de internationale criteria voor de terugkeer van vluchtelingen - op een vrijwillige en veilige manier - zal voldoen.

Opgeschort

Noorwegen, net als Turkije een lidstaat van de NAVO, schort intussen elke nieuwe wapenverkoop aan Ankara op. 'Gezien de situatie complex is en snel verandert zal het ministerie van Buitenlandse Zaken bij wijze van voorzorg geen nieuwe aanvragen voor exportlicenties voor defensiematerieel (....) ten behoeve van Turkije tot nader order meer behandelen', zo liet minister van Buitenlandse Zaken Ine Eriksen Søreide donderdag aan het Franse persbureau AFP weten.

De Finse minister van Defensie Antti Kaikkonen kondigde aan dat ook zijn land de verkoop van wapens aan Ankara en andere in het conflict betrokken landen opschort. Finland maakt geen deel uit van de NAVO.

Lees meer over het Turkse offensief

- Deradicaliseringsexpert Jessika Soors (Groen): 'Controle IS-strijders verliezen zou catastrofaal zijn'

- Koerdische regering bezorgd: 'We verdienen beter dan aan ons lot te worden overgelaten'

-Turks-Koerdische spanningen: Antwerpse politie 'houdt vinger aan de pols'

- Turkijekenner Ebubekir Isik: 'Europa moet zich voorbereiden op terugkerende Syriëstrijders'

- Opinie: 'Turkse invasie moet sluitstuk vormen van een ordinaire gebiedsuitbreiding'