Nu de Turken op het punt staan het noordoosten van Syrië binnen te vallen, maken de Koerden in de regio zich op voor een bikkelharde strijd. 'Natuurlijk krijgt de IS dan vrij spel om te ontsnappen en zich te hergroeperen', zegt Abdulkarim Omar, de Koerdische hoge vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken.

De Turkse troepen willen de complete noordelijke grensstrook ten oosten van de Eufraat innemen, een gebied waar naast Arabieren voornamelijk Koerden wonen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil de groei in de Koerdische semi-autonome regio indammen omdat hij een potentieel gevaar ziet in de Koerdische milities: hij beschouwt ze als terroristen. Daarnaast wil Erdogan een gebied creëren waar hij twee tot drie miljoen Syrische vluchtelingen kan onderbrengen die momenteel in Turkije verblijven.

