Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) heeft het Turkse offensief in het noordoosten van Syrië al tienduizenden burgers zijn op de vlucht gejaagd. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan dreigt er intussen mee om 'de poorten open te zetten' voor de Syrische migranten in zijn land om naar Europa te reizen.

Volgens Erdogan heeft het Turkse leger in totaal reeds 109 'terroristen geneutraliseerd', zo zei hij op de tweede dag van het offensief.

In het Turkse grensgebied zijn ook minstens twee burgers omgekomen en 46 gewond geraakt door projectielen die zijn afgevuurd door de Koerdische militie tegen wie het Turks militair offensief in het noordoosten van Syrië is gericht, zo hebben de plaatselijke autoriteiten bekendgemaakt. De dodelijke slachtoffers zijn een man en een negen maanden oude baby. Het is de eerste officiële bevestiging van slachtoffers langs Turkse kant.

Erdogan voegde er nog aan toe dat zijn land het stichten van een 'terroristische staat' aan zijn grens wil vermijden, verwijzend naar de Koerdische militie die grote zones in het gebied controleert. 'We zullen wat er van hen overblijft vernietigen.'

Ook beloofde Erdogan dat terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) 'niet zal heropleven in het noordoosten van Syrië' en dat alle gevangen zittende IS-strijders gedetineerd zullen blijven.

Vluchtelingen

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) zijn reeds tienduizenden burgers op de vlucht geslagen voor het geweld. Volgens de volkerenorganisatie dreigt een escalatie tot de grootste crisis van ontheemden ter wereld.

Het in Londen gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) gewaagt van meer dan 60.000 vluchtelingen sinds het Turkse offensief woensdag startte.

Erdogan dreigt er intussen ook mee om 'de poorten open te zetten' voor de Syrische migranten in zijn land om naar Europa te reizen. Hij reageert zo op de kritiek van de Europese Unie op de Turkse militaire invasie in het noordoosten van Syrië.

'Hey Europese Unie! Je kan onze operatie niet bestempelen als een invasie', zei Erdogan in Ankara. 'In dat geval zullen we de poorten openzetten en 3,6 miljoen vluchtelingen sturen', zei Erdogan.

Propaganda

In Turkije zelf hebben de autoriteiten donderdag meer dan twintig mensen gearresteerd die ervan worden beschuldigd op sociale media 'terroristische propaganda' te maken tegen de Turkse inval in het noordoosten van Syrië. Dat meldt het staatspersbureau Anadolu. Zij hebben ook een onderzoek gestart tegen opposanten die het offensief bekritiseren.

Er is ook een gerechtelijk onderzoek geopend tegen twee leiders van de pro-Koerdische HDP-partij, Sezai Temelli en Pervin Buldan, alsmede andere leiders van deze politieke formatie, zo maakte het kantoor van de procureur-generaal in Ankara bekend. De HDP-verantwoordelijken worden eveneens verdacht van 'terroristische propaganda' door denigrerend te doen omtrent het Turkse offensief. De HDP is de enige belangrijke Turkse politieke partij die zich kantte tegen de inval. Meerdere leiders gewaagden van een 'invasie'.

Oproep

De Koerdische leidster Ilham Ahmed roept in Brussel de lidstaten van de Europese Unie (EU) op hun diplomatieke betrekkingen met Ankara te bevriezen door hun ambassadeurs 'meteen' terug te roepen omwille van de Turkse inval in het noordoosten van Syrië.

'Wij willen een dringende interventie in deze crisis, die aanvallen moeten snel ophouden', zei Ahmed tegenover de pers. De verantwoordelijke van de Syrische Democratische Raad, de politieke vleugel van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), riep de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op te beslissen over een no-fly zone.

De Amerikaanse terugtrekking uit het gebied 'heeft ons in gevaar gebracht', aldus de vertegenwoordigster van de Koerden. Zij waarschuwde voor het risico van het ontsnappen van strijders van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) die door de SDF gevangen worden gehouden.

Ook Ahmed zei dat Turkse gevechtstoestellen woensdag één van die gevangenissen heeft gebombardeerd. Mogelijk zijn daardoor IS-strijders kunnen ontsnappen. Ze stelde vast dat er 'geweldige' reacties van de EU zijn gekomen, maar voegde eraan toe dat de Koerden 'pas tevreden zullen zijn als die reacties zich in daden vertalen', bijvoorbeeld economische sancties tegen Turkije.

Ilham Ahmed vroeg de Amerikaanse president Donald Trump 'een rol te spelen om een politieke oplossing te vinden en een dialoog aan te gaan, in plaats van ons in de steek te laten en Turkije vrij spel te geven om ons aan te vallen'.

De VS 'moeten rekening houden met het feit dat wij een zware tol hebben betaald' (in de strijd tegen IS), aldus de Koerdische leidster. Zij gewaagde van 11.000 doden en porde Washington aan 'aan onze zijde te blijven staan om in het belang van iedereen de vrede en de stabiliteit te bewaren'.

Internationale reacties

Internationaal komen er heel wat diplomatieke reacties op het Turkse offensief. De Franse president Emmanuel Macron roept Turkije onomwonden op om 'zo snel mogelijk een einde te maken' aan zijn offensief. Het 'riskeert (terreurorganisatie Islamitische Staat) IS te helpen zijn kalifaat weer op te bouwen'.

'Het risico IS te helpen zijn kalifaat weer op te bouwen, en het humanitaire risico, dat is de volledige verantwoordelijkheid van Turkije ten opzichte van de internationale gemeenschap', waarschuwde Macron.

De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde Turkije donderdag nogmaals voor sancties als het zich 'niet aan de regels houdt'. Om welke regels het gaat voegde hij er niet aan toe.

'Turkije heeft al lang gepland de Koerden aan te vallen. Zij zijn al eeuwig aan het vechten. Wij hebben geen soldaten of militair(e aanwezigheid) eender waar nabij het gebied van de aanval. Ik probeer een einde te maken aan ONEINDIGE OORLOGEN', herhaalde Trump zijn eerdere uitspraken. 'Praten met beide zijden', vervolgde hij. 'Sommigen willen dat wij tienduizenden soldaten naar het gebied sturen en weer eens opnieuw een oorlog beginnen. Turkije is een land van de NAVO. Anderen zeggen BLIJF WEG, laat de Koerden hun eigen strijd leveren (zelfs met onze financiële hulp)', aldus Trump. 'Ik zeg tref Turkije zeer hard financieel & met sancties indien zij (de Turken) niet volgens de regels spelen! Ik kijk van nabij toe', zo luidt de letterlijke tekst van de presidentiële tweet.

Rusland beschouwt het Turkse militair offensief in Syrië als een gerechtigde maatregel van Ankara om zijn eigen grenzen te beschermen, maar wil ook dat beide landen met elkaar gaan praten. Dit heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov donderdag gezegd.

'Sedert het begin van de crisis in Syrië hebben wij duidelijk gemaakt dat wij de gerechtigde zorgen van Turkije omtrent de veiligheid van zijn grenzen begrijpen', zei Lavrov volgens het persbureau Interfax. Die houding is niet veranderd, beklemtoonde hij. 'Niettemin zullen wij de noodzaak verdedigen van het aanknopen van een dialoog tussen Turkije en Syrië', voegde Lavrov eraan toe. Moskou, dat het regime in Syrië steunt, zal ook proberen contacten te organiseren tussen Damascus en Koerdische organisaties.