De Turkse inval in Syrië kan potentiële gevolgen hebben voor de relaties tussen Turkse en Koerdische Belgen. Het Crisiscentrum heeft de Antwerpse politie alvast gevraagd om het Turkse consulaat nauwgezet in het oog te houden.

De Belgische veiligheidsdiensten houden er rekening mee dat de Turks-Koerdische vijandigheden in Noord-Syrië een nefast effect zouden kunnen hebben op ons grondgebied. Het Nationaal Crisiscentrum, dat de risico's voor de openbare veiligheid observeert en analyseert, heeft de Antwerpse politie om 'extra waakzaamheid' gevraagd aan het Turkse consulaat in het Antwerpse district Wilrijk. Dat zegt politiewoordvoerder Willem Migom aan Knack.

Migom verduidelijkt evenwel dat die verscherpte controle al van toepassing was. 'Voorlopig is er dus niets veranderd.'

Samenscholingsverbod

In Antwerpen kwam het zo'n twee jaar geleden tot hevige onlusten tussen Koerdische en Turkse Belgen. In de buurt rond de Brederodestraat, in het Antwerpse Zuid, kwam het tot een gewelddadige clash nadat een bus van de pro-Koerdische partij PKK door die straat reed. De bus was op weg naar een Koerdisch evenement op een andere locatie in de stad en zou volgens sommigen die route hebben gekozen 'om te provoceren'. In de buurt rond de Brederodestraat is er een grote aanwezigheid van Belgen van Turkse komaf. Koerden en Turken gingen met elkaar op de vuist en de politie werd met brandbommen bekogeld. Na tientallen arrestaties kondigde burgemeester Bart De Wever (N-VA) zelfs een samenscholingsverbod af.

De Antwerpse politie voert de controles op dit moment nog niet op. 'Maar zoals steeds houden we de vinger aan de pols', zegt Migom.