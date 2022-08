Een kampeerwagen is geen mobilhome: wat kan hij en wat niet?

In een wereld met almaar meer verbodsregels is de roep naar avontuur en vrijheid groter dan ooit. Meer en meer mensen hopen die te vinden aan boord van een mobilhome. Ook kampeerwagens zijn in trek. Wat kunnen die wel en wat niet? De autoredactie van Knack.be zocht het voor u uit.

De attente press officer van Ford had overschot van gelijk toen hij er op aandrong ruimschoots de tijd te nemen voor een eerste kennismaking met de Ford Transit Custom Nugget Trial. De camper is het resultaat van een samenwerking tussen autoconstructeur Ford en de Duitse kampeerwagenspecialist Westfalia. Die bouwt campers op basis van bestelwagens van diverse automerken. In het geval van de Nugget levert een Turkse fabriek van Ford het Transit-chassis, de ombouw door Westfalia gebeurt in Duitsland.

Ford creëert hoge verwachtingen

De combinatie van een oerdegelijke Ford Transit en het voorbeeldige vakmanschap van Westfalia op het gebied van campers staat op papier garant voor een kwalitatief hoogstaand product. Met name Ford dicht op zijn website de Nugget kwaliteiten toe die kandidaat-kopers doen wegdromen. Oordeel zelf: ‘Of u plaatsen ontdekt of uw favoriete bestemmingen bezoekt, er is geen betere manier om te reizen dan de in de Transit Custom Nugget!’ Die is volgens Ford zo ontworpen dat hij onderweg een thuisgevoel creëert. Een kampeerwagen die aanvoelt als je lievelingssofa, als dat geen grootspraak is?

Op maat van de mountainbike-generatie

Meten is weten. De Nugget staat op het verlengde chassis van de Ford Transit waardoor die exact 36,7 cm langer is dan de standaard Transit. Met zijn 5,30 meter lengte is die precies even lang als zijn grote concurrenten, de VW California en Mercedes Marco Polo. Westfalia benut de extra binnenruimte voor een extra spoelbak en een echt toilet.

Belangrijker is dat je een voertuig van dit formaat ook nog kunt gebruiken voor woon-werkverkeer want bijlange niet alle mensen die in een kampeerwagen onderweg zijn, zijn gepensioneerd of hebben een sabbatjaar ingelast.

Ford Transit Custom Nugget Trial

De Ford Transit Custom Nugget Trial focust op een uitgesproken jong en sportief publiek met een goed inkomen, beter bekend als de mountainbike-generatie. Die trekt er tijdens het weekend op uit om een frisse neus te halen en de stress van een drukke werkweek van zich af te schudden. En om nieuwe energie te tanken want nieuwe uitdagingen wachten.

Het gaat om twintigers en dertigers die andere kwaliteitsnormen inzake comfort en luxe hanteren dan hun ouders en die met alle gemak van de wereld via een kleine ladder naar de ruime bedstede (1,80 x 1,38 m) onder het uitklapbaar dak klauteren en daar geen witte, keurig gestreken lakens verwachten. Zij hebben genoeg aan hun vertrouwde slaapzak om zich te beschermen tegen de koude die ’s nachts doordringt in het interieur van de Nugget. De weerbestendige zijkanten beschutten tegen regen maar niet tegen nachtelijke koude. De camper heeft geen automatische airco aan boord, het regelen van de temperatuur gebeurt handmatig.

Ben je met zijn drieën of vieren onderweg, dan moet de achterste zitbank worden uitgevouwen tot een 2-persoonsbed maar dat biedt niet hetzelfde slaapcomfort als het hemelbed. In tegenstelling met de VW California en Mercedes Marco Polo is het keukengedeelte (wasbak, twee gasbekken, 40 liter koelkast) in de Nugget in een L-vorm geplaatst, de twee concepten hebben voor- en nadelen. Voor de setting in een L-vorm spreekt dat de keuken én het toilet gemakkelijk toegankelijk zijn via de klapdeur achteraan én dat zowel links als rechts van de camper een schuifdeur voorhanden is, wat de toegankelijkheid ten goede komt. De elektrische aansluiting en laadtoestand van de batterij, het peil van het vers én afvalwater, de verwarming en verlichting laten zich beheren via een aanraakscherm op de kleerkast. Het paneel bedient ook de waterboiler die de kitchenette en buitendouche voorziet van warm water.

De Nugget rijdt comfortabel en veilig

Van een autotest verwacht je ook een beoordeling van het rijgedrag en de prestaties van het voertuig. Welnu, het oordeel valt positief uit: de Ford Transit Custom Nugget rijdt aangenaam vlot, comfortabel én veilig, dankzij een hele reeks rijhulpsystemen uit het personenwagengamma van Ford zoals een achteruitrijcamera, Cross Traffic Alert voor meer veiligheid bij het achteruitrijden uit parkeerplaatsen of zijwegen, lane-keep-assistant en een adaptieve snelheidsregelaar die voorkomt dat je tegen een voorligger aanrijdt. Ook het gebruiksvriendelijke infotainmentsysteem is up-to-date. Door een goede geluidsisolatie is het tijdens het rijden vrij stil aan boord, door de hoge zitpositie hebben bestuurder en passagiers een uitstekend overzicht over het verkeer.

Hoewel de Nugget bijna drie ton weegt, maakt de 2 l. EcoBlue-dieselmotor (185 pk) een overtuigende indruk door zijn vlotte hernemingen en laag verbruik (8,5 l/100 km). De handgeschakelde 6-bak is standaard, een automaat kost extra. Een mechanische sperdifferentieel zorgt voor bijkomende grip op een gladde of losse ondergrond. Vierwielaandrijving is geen optie, wat een gemiste kans is voor een vrijetijdsauto die uitnodigt tot avontuur in de natuur.

Een camper is geen mobilhome

Een kampeerwagen is er niet voor iedereen is, zo veel is duidelijk. Een veel gemaakte fout bestaat erin een camper te verwarren met een mobilhome. Die laatste is doorgaans veel luxueuzer ingericht, biedt meer plaats om te koken, te eten, te douchen en te slapen.

Een mobilhome is in feite een minihuis op wielen waarmee je probleemloos maanden onderweg kunt zijn. Een camper daarentegen gebruik je zowel voor woon-werkverkeer als voor weekendtrips richting de Kust, de Kempen of de Ardennen. Voor langere vakantiereizen is die door zijn rudimentaire keuken- en sanitaire uitrusting niet geschikt. Warm douchen in een kampeerwagen bijvoorbeeld kan niet, eten aan een kleine tafel kan wel maar die moet bij elke maaltijd worden gemonteerd en gedemonteerd. Een camper beschikt ook over te weinig bergruimte om spullen in onder te brengen. Een dakkoffer is geen optie, door het opklapbaar dak.

De elektrische toestellen en materialen zijn van een degelijke kwaliteit en onderhoudsvriendelijk. De Nugget zit stevig in elkaar, daardoor zijn er tijdens het rijden nauwelijks storende parasietgeluiden te horen. Westfalia en Ford doen hun goede naam hier alle eer aan.

Aan kwaliteit hangt een prijskaartje en dat valt hoger uit dan verwacht. Mijn testwagen kost net geen 76.000 euro (btw inbegrepen), zonder automaat. Dat is bom geld voor een voertuig dat de hemel op aarde is voor een zeer specifieke doelgroep maar door zijn uniek concept voor de meeste mensen geen zinvolle investering is.

De testrit was in die zin een confronterende ervaring dat ik in mijn jonge jaren vaak heb gedroomd van avontuurlijke uitstappen met een camper, met alles erop en eraan. Inmiddels is overnachten in een kampeerwagen in de vrije natuur niet meer toegelaten en offroad rijden met de Nugget kan evenmin, wegens geen vierwielaandrijving. Door de rudimentaire keuken- en sanitaire uitrusting voelt koken aan boord aan als een straf en niet als een plezier, het toilet is niet één keer gebruikt. Zonde van het vele geld denk ik dan. Gelukkig waren de sanitaire voorzieningen op de campings in orde. Nu ik aan den lijve heb ondervonden welke hoge prijs ik had moeten betalen om een jongensdroom in vervulling te zien gaan, ben ik opgelucht dat ik al die jaren aan de verleiding heb kunnen weerstaan. Dat neemt niet weg dat ik mij kan inbeelden dat jonge, avontuurlijk aangelegde mensen daar helemaal anders over denken en mij een ouwe zak vinden.