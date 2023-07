Factcheck: nee, dit ‘kikkerlogo’ betekent niet dat een voedingsmiddel insecten bevat

Op sociale media wordt gewaarschuwd voor een logo met een kikker: het zou betekenen dat een voedingsmiddel insecten bevat. Dat klopt niet: het bewuste logo is dat van de Rainforest Alliance. Het geeft aan dat een voedingsmiddel op een duurzame manier is geproduceerd.

Op 30 juni deelt een vrouw onderstaand bericht in de Facebookgroep ‘Neen tegen voedingsmiddelen met krekel en insectenmeel’ (hier gearchiveerd). Die groep, die 12.200 leden telt, is bestemd ‘voor mensen die op de hoogte willen blijven met een lijst van alle voedingsmiddelen waar insectenmeel aan toegevoegd is’.

De vrouw schrijft dat ze opeens ‘dit teken’ ziet op alles wat chocolade bevat. ‘Voorheen was het een teken van een eerlijke prijs voor de boeren, maar Gates heeft ooit aangekondigd om de cacaoplantages over te nemen en er insecten en/of meel doorheen te doen’, gaat de tekst verder. De vrouw wil weten of het klopt, van die insecten.

Met ‘Gates’ bedoelt de vrouw zakenman, miljardair en filantroop Bill Gates, die wel vaker het mikpunt is van complottheorieën. Haar Facebookpost past binnen een ruimer discours dat sinds het einde van de coronapandemie gangbaar is bij complotdenkers. Dat discours stelt dat het Wereld Economisch Forum (WEF), een elitaire internationale netwerkorganisatie, mensen zou willen verplichten om insecten te eten.

Een aantal volgers van de Facebookpagina lijkt net als de vrouw te geloven dat het kikkerlogo wijst op insecten in de voedingsmiddelen, en dat Bill Gates daar voor iets tussen zou zitten.

In andere reacties op de post wordt dat stellig tegengesproken.

Op de foto’s die de vrouw bij haar tekst heeft geplaatst, zien we op de productverpakkingen het logo waarover het gaat in de bovenstaande reacties.

Het logo is dat van de Rainforest Alliance, een internationaal certificeringsorgaan voor duurzame producten. Volgens de website van de organisatie is het logo een kwaliteitslabel, dat aangeeft dat het bewuste product werd geproduceerd volgens duurzame methodes, met respect voor de natuur en voor de mensenrechten.

Online zijn ook foto’s terug te vinden van een KitKat-chocoladereep waarop hetzelfde logo staat. Volgens de bijgevoegde claims, in het Koreaans, geeft het logo aan dat het product ‘insecten en wormen’ bevat. Aan de factcheckers van het persagentschap AFP in Zuid-Korea bevestigde een woordvoerder van Nestlé, de producent van KitKat, dat de chocoladereep geen insecten of wormen bevat, en dat KitKat enkel die ingrediënten bevat die op de verpakking staan, zoals de wereldwijd geldende regels voor de voedselveiligheid voorschrijven.

Ook Bulgaarse factcheckers hebben de claim over het Rainforest-logo en de insecten al weerlegd.

Conclusie Op sociale media wordt gewaarschuwd voor een logo met een kikker: het zou betekenen dat een voedingsmiddel insecten bevat. Dat klopt niet: het bewuste logo is dat van de Rainforest Alliance. Het geeft aan dat een voedingsmiddel op een duurzame manier is geproduceerd. We beoordelen de claim daarom als onwaar.

