Factcheck: nee, dit is geen ‘nieuwe chauffeur op de lijn Antwerpen-Turnhout’

Op sociale media wordt een video gedeeld waarin een buschauffeur hard terugslaat wanneer een passagier hem aanvalt. ‘Nieuwe chauffeur op de lijn Antwerpen-Turnhout’, luidt het bijschrift. Maar dat klopt niet: de video is minstens acht jaar oud en de gebeurtenissen zouden zich toen in Taiwan hebben afgespeeld.

Deze factcheck is uitgevoerd op basis van de beschikbare informatie op de datum van publicatie. Lees hier meer over hoe we werken.

Op 25 oktober deelt een Vlaamse man onderstaande video op Facebook (hier gearchiveerd). De post krijgt 725 likes, wordt 919 keer gedeeld en bereikt meer dan 190.000 Facebookgebruikers.

In de post deelt de man een video waarin een buschauffeur hard terugslaat wanneer hij wordt aangevallen door een passagier. Een mannenstem geeft, in het Engels, commentaar bij wat er gebeurt. ‘Dit is een van de zwaarste jobs ter wereld’, zegt de man, die daarna opgewonden beschrijft hoe de chauffeur wordt aangevallen en keihard terugslaat. De aanvaller verlaat uiteindelijk de bus.

‘Nieuwe chauffeur op de lijn Antwerpen-Turnhout’, staat te lezen op een pancarte in de video. ‘Zo moet dat’, geeft de man die de video deelde als bijschrift mee. In de reacties op de post lezen we vooral lovende woorden voor de chauffeur.

Zien we in de video een ‘nieuwe chauffeur op de lijn Antwerpen-Turnhout’?

We nemen enkele screenshots van de video en laden die op in Google Afbeeldingen. Zo komen we terecht bij andere versies van de video, die al eerder werden gepost: op de Amerikaanse website Essentially Sports in 2021 bijvoorbeeld, waar het incident wordt beschreven zonder dat wordt vermeld waar of wanneer het zich heeft voorgedaan. Een Engelstalig X-account deelde het filmpje in 2020. Op Facebook werd het al in 2017 gepost, en ook al in november 2015 verscheen het op Facebook.

De oudste versie die we terugvinden, dateert van 30 oktober 2015, en werd gepost op de communitysite Imgur. ‘Passagier is kwaad op chauffeur voor hobbelige rit, wil dat de chauffeur uitstapt en wil zelf het stuur overnemen. Chauffeur vraagt ​​een andere passagier om de politie te bellen, waarna dit gebeurt. Nadat ze naar de politie zijn gegaan, gaan de passagier en de chauffeur over tot verzoening. Niemand wordt aangeklaagd of naar de gevangenis gebracht. Dit gebeurde drie dagen geleden in Taiwan’, stelt de tekst bij de video.

Aangezien de video al minstens van 2015 dateert, kunnen we met zekerheid zeggen dat het niet gaat om een ‘nieuwe chauffeur’. Verder wijst niets erop dat we in het filmpje, dat dus al jarenlang de ronde doet op sociale media in verschillende landen en continenten, een chauffeur op de lijn Antwerpen-Turnhout zouden zien. De man draagt geen uniform van De Lijn en we hebben ook nergens informatie kunnen terugvinden over een soortgelijk incident bij De Lijn, hoewel gevallen van agressie tegen buschauffeurs nochtans geregeld in de pers komen. Dat de beelden uit Taiwan komen, zoals op Imgur wordt gezegd, kunnen we niet met zekerheid bevestigen.

Het gebeurt wel vaker dat op sociale media beelden worden gedeeld die recent geweld in ons land zouden tonen, terwijl het om oude filmpjes uit het buitenland gaat. In het najaar van 2022 maakte Knack een factcheck over een viraal filmpje waarin te zien was hoe een groep leerlingen een klaslokaal op stelten zette. Socialemediagebruikers beweerden dat de video in een Brusselse school werd gemaakt, maar in werkelijkheid ging het om oude beelden uit Brazilië.

Conclusie – Op sociale media wordt een video gedeeld waarin een buschauffeur hard terugslaat wanneer een passagier hem aanvalt. ‘Nieuwe chauffeur op de lijn Antwerpen-Turnhout’, stelt het bijschrift. – De video blijkt minstens acht jaar oud en de gebeurtenissen zouden zich toen in Taiwan hebben afgespeeld. – We beoordelen de claim dat we in de video een ‘nieuwe chauffeur op de lijn Antwerpen-Turnhout’ zouden zien als onwaar.