Factcheck: nee, dit filmpje toont geen geweld in een Brusselse school

Op Facebook gaat een filmpje viraal waarin leerlingen een klaslokaal flink op stelten zetten. Ze schreeuwen, gooien met papier en zelfs met stoelen en schoolbanken. De video zou gemaakt zijn in een Brusselse school, maar dat klopt niet: het gaat om oude beelden uit Brazilië.

Op 17 september post een man een filmpje op zijn Facebookpagina (hier gearchiveerd), met als bijschrift ‘Uit het leven gegrepen…les geven in een Brusselse school!’. De post werd op 5 dagen tijd 5000 keer gedeeld, bereikte al 687.000 Facebookgebruikers en was goed voor meer dan 1100 commentaren.

In de video zien we een groep leerlingen en een lerares in een klaslokaal. De leerlingen roepen, gooien met papier en duwen een tafel omver. De lerares krijgt de situatie niet onder controle. Na een hevige woordenwisseling vlucht één leerling de klas uit. De lerares gaat hem achterna, waarop de achtergebleven leerlingen stoelen en schoolbanken omver gooien.

Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de scène zich in Brussel afspeelt: boven het bord hangt een grote ventilator en de ramen zijn voorzien van lamellen, wat in onze scholen niet gebruikelijk is. En, vooral: er wordt in het filmpje geen Nederlands of Frans gesproken.

Dat laatste is ook bepaalde Facebookgebruikers opgevallen.

Anderen geloven dat het om een Brusselse school zou gaan. Volgens sommigen zijn de problemen in de video een gevolg van de immigratie. Een aantal Facebookgebruikers ziet hier zelfs de verklaring voor het lerarentekort.

Eén iemand post een link naar een artikel van Tsjechische factcheckers uit 2019. Die wisten te achterhalen dat de beelden afkomstig zijn van een school in Carapicuíba, een voorstad van São Paulo in Brazilië.

Zoals blijkt uit een artikel van Portal Carapicuíba, vond het incident plaats op 29 mei 2019 in de zevende klas van de Maria de Lourdes Teixeira State School. Acht leerlingen werden aangehouden door een opgeroepen politiepatrouille. In de bewuste school zouden soortgelijke incidenten vaker voorkomen.

We herkennen op de beelden het klaslokaal, de leerkracht en enkele van de leerlingen uit het Facebookfilmpje. Ook andere Braziliaanse media berichtten over het voorval, en gebruikten daarbij dezelfde beelden.

Volgens de Tsjechische factcheckers werd de video al vaker gedeeld als ‘waarschuwing’ voor migrantenkinderen die dit gedrag zouden stellen, zoals bijvoorbeeld in deze Facebookpost uit 2019 met als bijschrift ‘Kinderen van migranten op school’.

Conclusie Op Facebook gaat een filmpje viraal waarin leerlingen een klaslokaal flink op stelten zetten. Ze schreeuwen, gooien met papier en zelfs met stoelen en schoolbanken. De video zou gemaakt zijn in een Brusselse school, maar dat klopt niet: het gaat om een voorval dat in 2019 werd gefilmd in een school in Brazilië. We beoordelen de claim in de Facebookpost daarom als onwaar.