Factcheck: nee, dit klasgevecht vond niet plaats in Duitsland maar in Zuid-Afrika

Online circuleert een video waarin enkele leerlingen een klas op haar kop zetten. Een van de leerlingen springt zelfs op de rug van de leerkracht. Volgens socialemediagebruikers zou het gevecht in een Duitse klas hebben plaatsgevonden, maar dat klopt niet. De video werd in 2022 in een middelbare school in Zuid-Afrika gemaakt.

Op 5 november post een Twittergebruiker een video waarin enkele leerlingen te zien zijn die een klas op stelten zetten. Op een bepaald moment springt een van de leerlingen rond de nek van de leerkracht. ‘Dit is een Duitse klas in 2023’, lezen we in het bijschrift.

De video wordt ruim 138.000 keer bekeken en wordt ook geretweet door Nederlandstalige profielen en lokt racistische commentaren uit.

De beelden doen denken aan een video die een jaar geleden op sociale media circuleerde. In het virale filmpje was te zien hoe een groep leerlingen een klaslokaal op stelten zette. Socialemediagebruikers beweerden dat de video in een Brusselse school werd gemaakt. Knack factcheckte de video en daaruit bleek dat het ging om oude beelde uit een Braziliaanse school.

Zien we hier inderdaad een gevecht in een Duitse klas?

We nemen enkele screenshots van de video en vinden zo een andere versie op Facebook. In de commentaren schrijft een Facebookgebruiker dat de video op zijn oude middelbare school is opgenomen.

We klikken op de naam van de Facebookgebruiker en zien dat de man op Hoërskool Jan De Klerk op school heeft gezeten. Hoërskool is Zuid-Afrikaans voor middelbare school. De Facebookgebruiker woont in Krugersdorp, een stad in Zuid-Afrika. We vermoeden dus dat het niet om een Duitse klas gaat.

We googelen ‘Hoërskool Jan de Klerk Mr. Botha’ en komen zo terecht op een artikel op de Zuid-Afrikaanse nieuwssite News24, gepubliceerd op 22 april 2022. We lezen dat het incident inderdaad plaatsvond in die school, in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng. De leerkracht in de video werd in een wurggreep gehouden door de leerling.

De woordvoerder van de provinciale onderwijsinstelling verklaarde dat het gevecht uitbrak op woensdag 20 april 2022, nadat een leerling zonder toestemming naar een andere klas was gegaan tijdens de les. De leerling zou ook een foto genomen hebben van een andere leerling, die wilde dat hij de foto verwijderde. Daarna brak er een gevecht uit. Tegen de leerlingen die betrokken waren bij het incident werd een disciplinaire procedure opgestart.

