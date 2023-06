Factcheck: nee, de ministerraad heeft geen ‘bemiddelaar voor conflicten op het werk’ aangesteld

Volgens een verslag dat Kamerlid Theo Francken (N-VA) via sociale media heeft verspreid, zou er tijdens de ministerraad die volgde op een veelbesproken incident tussen de topministers Frank Vandenbroucke en Vincent Van Quickenborne een ‘bemiddelaar sociale, verbale en fysieke conflicten op het werk’ zijn aangesteld. Dat klopt niet. Het bewuste verslag is vervalst, en Francken liet later weten dat het om satire ging. Ondertussen was het bericht al volop gedeeld door mensen die geloofden dat het verslag authentiek was.

Op 23 juni verschijnt onderstaand bericht op het Twitteraccount van N-VA-Kamerlid Theo Francken.

In de tweet deelt Francken een screenshot van een document dat eruitziet als het verslag van de federale ministerraad van 23 juni 2023. Een van de agendapunten – in het rood gemarkeerd – luidt: ‘Aanstellen bemiddelaar sociale, verbale en fysieke conflicten op het werk’.

In zijn bijschrift verwijst Francken naar het conflict tussen de ministers Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Vincent Van Quickenborne (Open VLD) op 21 juni 2023, waarover onder meer Knack berichtte.

Heeft de ministerraad beslist om een bemiddelaar sociale, verbale en fysieke conflicten op het werk aan te stellen, zoals zou blijken uit dit verslag?

Nee, zo blijkt. Twee uur nadat Francken zijn tweet de wereld had ingestuurd, liet hij weten dat het om satire ging. Later verwijderde Francken zijn oorspronkelijke tweet.

Francken had het bericht ook op Facebook en Instagram gepost, om het ook daar opnieuw te verwijderen.

In het officiële verslag van de ministerraad van 23 juni 2023 is het punt niet terug te vinden. In een e-mailconversatie met journalist Rien Emmery bevestigde de kanselarij van de eerste minister dat het om een vervalsing van het verslag ging. Emmery maakte er een Twitterdraad over.

Ondertussen hadden verschillende andere mensen het bericht van Francken al gekopieerd en de vervalste afbeelding gedeeld, terwijl ze duidelijk niet doorhadden dat het om een fake bericht ging. (hier gearchiveerd)

Dat is op zich niet verwonderlijk: satire die niet als satire wordt herkend, is een van de belangrijkste bronnen van misinformatie op het internet.

Zelf bewerkt of gedeeld?

Het screenshot dat we zien in de tweet van Francken is dus bewerkt. Heeft hij het gefotoshopte document zelf gemaakt, of heeft hij het overgenomen van iemand anders die het – met kwaad opzet of als grap – heeft verspreid? We stelden de vraag aan Francken via e-mail maar kregen nog geen antwoord. We probeerden Francken ook telefonisch te bereiken, voorlopig zonder succes.

Conclusie Volgens een verslag dat Kamerlid Theo Francken (N-VA) via sociale media heeft verspreid, zou de ministerraad een ‘bemiddelaar sociale, verbale en fysieke conflicten op het werk’ hebben aangesteld. Dat klopt niet. Het bewuste verslag is vervalst, en Francken liet achteraf weten dat het om satire ging. Ondertussen was het bericht al volop gedeeld door mensen die ervan overtuigd waren dat het verslag authentiek was. We beoordelen de Facebookposts met het bewuste verslag als onwaar.

