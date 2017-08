Overzicht: Elf dodelijke aanslagen in Europa in 2017

1 januari, Istanbul: Schietpartij in nachtclub

Een Oezbeekse man met banden met IS dringt met een automatisch geweer nachtclub Reina binnen in Istanbul. De club aan de Bosporus is populair onder toeristen. 39 mensen komen om bij de schietpartij.

5 januari, Izmir: Autobom door Koerden

De Koerdische afscheidingsbeweging PKK pleegt een aanslag op een gerechtsgebouw in Izmir in Turkije. Twee mensen komen om.

3 februari, Parijs: Aanval met machete

Voor het Louvre in Parijs gaat een 29-jarige man die banden heeft met IS met een machete de militairen te lijf die in de buurt van het museum patrouilleren. Zij schieten de dader neer.

22 maart, Londen: Wagen rijdt in op voetgangers

In een aanslag die door IS opgeëist is, rijdt een man in op voetgangers op Westminster Bridge in Londen. Hij probeert ook het Britse parlement binnen te raken en steekt een politieagent neer. In totaal vallen vijf doden bij de aanslag die exact een jaar na de aanslagen in Zaventem en Brussel wordt uitgevoerd.

3 april, Sint-Petersburg: Bomaanslag in metro

Bij een bomaanslag in de metro van Sint-Petersburg vallen 14 doden. De politie verdenkt een etnische Oezbeek. Het zou gaan om een geradicaliseerde man uit Kirgizië.

7 april, Stockholm: Vrachtwagen doodt mensen in winkelstraat

Een Oezbeek die gelinkt wordt aan IS rijdt met een vrachtwagen door een winkelstraat in Stockholm en ramt een etalage van een winkel. Bij de aanslag komen vijf mensen om het leven.

20 april, Parijs: Politie onder vuur genomen

In Parijs komt een politieman om het leven wanneer een politiebus onder vuur wordt genomen op de Champs-Elysées. Later wordt de aanslag opgeëist door IS.

22 mei, Manchester: Bomaanslag na concert

Na een concert van zangeres Ariana Grande in de Manchester Arena vindt een zelfmoordaanslag plaats in de hal tussen de concertzaal en het nabijgelegen spoorwegstation. 22 mensen komen om, waaronder heel wat jongeren en kinderen. IS eiste de aanslag uiteindelijk op, maar gaf geen details over de aanslagpleger Salman Abedi. Daardoor is niet duidelijk of de man rechtstreeks door de terreurgroep werd aangestuurd of zich enkel liet inspireren door hen.

3 juni, Londen: Aanslag met wagen en steekpartij

Opnieuw wordt Londen opgeschrikt door een voertuig dat op een groep voetgangers inrijdt, ditmaal op de London Bridge. Drie terroristen verlieten de bestelwagen ter hoogte van Borough Market, waar ze verscheidene mensen neerstaken. Zeven mensen kwamen om het leven, tientallen anderen raken gewond.

19 juni, Londen: Busje viseert moslims aan moskee

In de buurt van een moskee in de Londense wijk Finsbury Park rijdt een bestelwagen in op voetgangers. Balans: 1 dode en tien gewonden. De dader zou islamofobe uitspraken geroepen hebben, en de politie sprak van 'een duidelijke aanval op moslims'.

17 augustus, Barcelona: Dertien doden op Ramblas

Op de Ramblas in Barcelona richt een busje een bloedbad aan. Dertien mensen laten het leven, meer dan honderd anderen raken gewond. Onder de dodelijke slachtoffers is ook een Belg. IS eist de aanslag op.

Later in de nacht vindt in de Catalaanse badplaats Cambrils een andere aanslag met een voertuig plaats, waarbij zeven mensen gewond raken. Vijf terroristen konden door de politie uitgeschakeld worden.