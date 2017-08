Aanslag Barcelona: Catalaanse regering bevestigt 13 doden en meer dan 100 gewonden

Op de Ramblas, een toeristische straat in Barcelona, is een voertuig ingereden op de mensenmassa. Een ooggetuige vertelde aan de Spaanse zender TVE 'dat de bestelwagen zo'n 80 kilometer per uur reed toen hij op de mensen inreed'. Terreurgroep IS heeft de aanslag opgeëist.

Bij de aanslag in Barcelona zijn donderdag een twaalftal personen om het leven gekomen en meer dan 100 personen gewond geraakt. Vijftien van die gewonden zijn er erg aan toe. Dat heeft Carles Puigdemont, de president van de regionale Catalaanse regering, donderdagavond meegedeeld. Eerder had Joaquim Forn, de minister van Binnenlandse Aangelegenheden van de Catalaanse regering, bevestigd dat er 13 dodelijke slachtoffer gevallen waren.

'Iedereen staat vanavond aan de zijde van de slachtoffers', verklaarde president Puigdemont. 'We veroordelen deze aanslag ten strengste. Catalonië is altijd een vredelievende en verwelkomende regio geweesten dat zal zo blijven. We zullen niet aanvaarden dat iemand onze levenswijze aantast. Catalonië is tegen deze situatie opgewassen en zal de vrijheid en de vrede verdedigen. De waarden van de democratie zullen altijd sterker zijn dan het terrorisme.'

De president bedankte alle politie- en hulpdiensten en uitte ook zijn dank voor alle tekenen van solidariteit die vanuit de hele wereld gekomen waren, onder meer vanuit Brussel, Parijs en Londen. "Steden die zelf al het doelwit waren van terrorisme zoals Barcelona dat vandaag was", aldus nog president Puigdemont.

Ada Colau, burgemeester van Barcelona, betuigde haar deelneming aan alle slachtoffers van de aanslag en beloofde hen alle steun. Ook zij bedankte de hulp- en politiediensten. 'Vanaf het eerste moment zijn er ook veel tekenen van solidariteit gekomen', zei de burgemeester. "Barcelona heeft vandaag getoond dat we een verbonden, sterke stad zijn. We zijn steeds een open, cosmopoliete stad geweest, een stad van vrede die openstaat voor de wereld. De lafaards die hier angst hebben willen zaaien, zullen daar niet in slagen.'

Het Spaanse koningshuis heeft de terroristische aanval in Barcelona veroordeeld, zij het zonder koning Felipe daarbij te quoten. 'Dit zijn moordenaars, simpelweg criminelen die ons niet zullen terroriseren', schreef het koningshuis op Twitter.

Belgisch slachtoffer

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders meldt op Twitter dat bij de dodelijke slachtoffers ook een Belgische vrouw is.

Nous devons malheureusement déplorer une victime belge à #Barcelone J'adresse mes condoléances à sa famille et à ses proches. -- didier reynders (@dreynders) August 17, 2017

"Er verblijven veel Belgen in Barcelona op dit moment", zegt de minister. "We hebben al contact gehad met verschillende families. In de meeste gevallen leverde dat positieve info op, maar in één geval was er heel slecht nieuws."

Of het bij één Belgisch slachtoffer blijft, is voorlopig onmogelijk te zeggen. "Er zijn ook veel gewonden en identificatie is in zo'n geval niet de eerste zorg", aldus Reynders. "De gewonden liggen ook verspreid over verschillende ziekenhuizen." Het Belgische consulaat probeert de komende uren zoveel mogelijk nuttige informatie te verzamelen. Ongeruste Belgen kunnen bellen naar het noodnummer 02 501 81 11.

Carles Puigdemont meldde ook nog dat er twee verdachten van de aanslag opgepakt zijn.

De regionale politie, de Mossos d'Esquadra, bevestigde eerder dat één verdachte werd opgepakt. Aanvankelijk werd bericht dat het ging om Driss Oukabir, die de twee bestelwagens zou gehuurd hebben die bij de aanslag gebruikt werden. De opgepakte verdachte had immers identiteitsdocumenten op die naam op zak. Later op de avond meldde Driss Oukabir zich echter aan bij de politie, met de boodschap dat zijn identiteitsdocumenten recent gestolen. Mogelijk is de echte dader zijn jongere broer.

Er zou een tweede verdachte van de aanslag in Barcelona neergeschoten zijn op de Diagonal, een snelweg vlakbij Barcelona. Dat melden verschillende lokale media.

De man zou neergeschoten zijn nadat hij rond 19.20 uur aan het stuur van een Ford Focus een politiecontrole negeerde en daarbij een agent van de regionale politie, de Mossos d'Esquadra, aanreed.

Die raakte lichtgewond. De Ford Focus zou vervolgens na een achtervolging klemgereden zijn en bij een schietpartij zou de bestuurder om het leven gekomen zijn.

'Geen verplaatsingen die niet noodzakelijk zijn'

De toeristen in de buurt van het ongeval worden weggestuurd. De hulpdiensten in Barcelona hebben via Twitter gevraagd om familie gerust te stellen via de sociale media en niet via de telefoon. Ze willen daarmee vermijden dat de verbindingen overbelast raken.

De Catalaanse autoriteiten hebben opgeroepen om in Barcelona geen verplaatsingen te doen die niet strikt noodzakelijk zijn, zodat de politie kan werken. Er wordt ook gevraagd om de weg vrij te maken voor de hulpdiensten.

De hele omgeving van de Ramblas is afgesloten, net als alle wegen die toegang bieden tot Barcelona. De Barcelonese taxichauffeurs bieden mensen die het stadscentrum willen verlaten, gratis ritten aan en de toerismedienst van Barcelona biedt mensen die vastzitten in het centrum hotelkamers aan.

'CIA waarschuwde twee maanden geleden voor aanslag in Barcelona'

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft de Catalaanse politie twee maanden geleden gewaarschuwd voor een terreuraanslag in Barcelona. Dat meldt de Spaanse krant el Periodico donderdagavond op haar website.

In de waarschuwing dat Barcelona een doelwit zou kunnen zijn, werd door de CIA ook de nadruk gelegd op de Ramblas.