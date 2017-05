22 doden, 59 gewonden: dit weten we over de aanslag in Manchester

Bij een ontploffing op maandagavond rond 22.30 uur lokale tijd in de Manchester Arena in de gelijknamige stad in het Verenigd Koninkrijk zijn volgens de jongste politiebalans 22 doden en meer dan 50 gewonden gevallen. In de loop van vandaag werd de aanslag opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat, zo meldt de directrice van het gezaghebbende SITE Intelligence, dat de online activiteiten van extremisten en jihadisten screent. Intussen werd ook een 23-jarige verdachte opgepakt, al is onduidelijk hoe die persoon betrokken zou zijn.

Onder de slachtoffers zijn verscheidene kinderen. Volgens de hulpdiensten raakten er in totaal zeker twaalf mensen van minder dan 16 jaar gewond bij de aanslag. Het jongste dodelijke slachtoffer was een achtjarig meisje. Van Belgische betrokkenen zijn er voorlopig geen aanwijzingen.

Het ziet ernaar uit dat voorlopig nog heel wat slachtoffers niet geïdentificeerd konden worden. Op sociale media werd sinds vannacht de hashtag #missinginmanchester gebruikt door mensen die hoopten zo hun vermiste dierbaren terug te vinden.

Door het hoge aantal slachtoffers is de aanslag de zwaarste sinds de aanslagen van juli 2015 in Londen, toen 56 doden vielen. Sinds meer dan twee jaar staat het dreigingsniveau op ernstig, het op twee na hoogste van vijf niveaus.

Dader

De politie spreekt van één dader zichzelf ter plaatse opblies. De politie zou een vermoeden hebben over zijn identiteit, maar kan voorlopig nog geen definitieve informatie geven.

'We geloven dat de dader een geïmproviseerd explosief bij zich had, dat hij heeft laten afgaan, waardoor deze wreedheid werd veroorzaakt', zo verklaarde politiechef Ian Hopkins. Intussen eiste IS de aanslag op, maar nu wordt onderzocht of de dader effectief deel uitmaakte van het terreurnetwerk, dan wel of hij vooral op eigen houtje handelde.

Buiten

Volgens getuigenissen van aanwezigen in de Britse media was na afloop van het concert van de Amerikaanse Ariana Grande één luide knal te horen. De 23-jarige Grande is vooral populair bij kinderen en tieners. De ontploffing aan de Manchester Arena vond buiten en niet in de foyer plaats, zoals getuigen eerder meldden aan BBC.

De politie van Manchester voerde rond halfdrie 's ochtends ook een gecontroleerde ontploffing uit in de Cathedral Gardens, op enkele tientallen meters van de concertzaal. Het bleek echter om achtergelaten kledij te gaan en niet om een verdacht voorwerp, werd wat later gemeld op Twitter.

Later op de dag vond opnieuw een gecontroleerde ontploffing plaats in het zuiden van de stad.

