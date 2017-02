John Crombez: 'Ontslag van Balthazar is niet de oplossing'

Er hangen donderwolke boven de socialistische partij in Gent. Gisteren bleek dat de Gentse schepen Balthazar betrokken was bij een schandaal rond PubliPart. Volgens het Laatste Nieuws strijken de bestuurders riante verloningen op terwijl de intercommunale investeert in dubieuze ondernemingen. Nadat de Gentse oppositiepartijen hun ongenoegen hadden geuit over heel de affaire, besloot Baltahazar op te stappen. "Niet omdat ik een ernstige fout gemaakt heb of schuld zou moeten bekennen, maar omdat ik de toekomst van een progressief Gent niet wil laten verlammen door maanden van schandalen en opgeklopte discussies over vergoedingen", liet hij in een persbericht weten. Balthazar gaat ook niet langer de lijst trekken in Ge...