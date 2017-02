Open Vld na Publi-schandaal: 'Ontslag Christophe Peeters niet aan de orde'

"We hebben afgestemd op basis van de feitelijkheden die zich voordoen", verduidelijkt Sougir. "Peeters zetelt in Publipart als afgevaardigde van de stad, als schepen van Financiën, met de bedoeling om zo snel mogelijk terug te trekken."

Sougir verduidelijkt verder dat er geen fouten zijn vastgesteld en dat er nu in alle transparantie tekst en uitleg zal volgen "over alle mogelijke facetten van dit dossier".

Gisterenavond stapte Balthazar op als schepen van sp.a in Gent. Hij deed naar eigen zeggen omdat hij wilt vermijden dat zijn partij in een storm van geruchten terechtkomt. "ik wil de toekomst van een progressief Gent niet laten verlammen door maanden van schandalen en opgeklopte discussies over vergoedingen", liet hij in een persbericht weten.

In een interview met VTM Nieuws reageerde de Gentse burgemeester Daniël Termont zeer emotioneel op het ontslag van zijn collega. "Dat is bijzonder pijnlijk als je een goede collega en een sterke schepen ziet weggaan", reageerde hij. Volgens de Gentse burgemeester heeft Balthazar zichzelf niets te verwijten.

Reis naar VS geannuleerd

Termont heeft al laten weten dat hij samen met Peeters beslist heeft om zondagochtend niet op missie ter vertrekken naar New York en Boston. Eerste schepen Mathias De Clercq (Open Vld), bevoegd voor Economie en Ondernemen en ook voorzitter van het Havenbedrijf Gent, vertrok wel samen met een vijftigtal bedrijfsleiders.

Samen met Voka, en met steun van Imec en Flanders Investment and Trade (FIT), trekken de bedrijfsleiders, technologische starters en onderzoekers naar de Amerikaanse oostkust om Gent op de kaart te zetten als stad voor startups. Boston en New York staan, na Silicon Valley in Californië, bovenaan de lijsten van meest innovatieve technologieregio's ter wereld.

Termont en Peeters zouden de delegatie normaal gezien vergezellen, maar beslisten omwille van Publipart om in Gent te blijven. "Het lijkt me logisch, zeker met het oog op de gemeenteraad, waar het debat sowieso zal plaatsvinden, dat ze zich ter beschikking houden", zegt Sougir daarover.

Groen en sp.a rond tafel

Deze middag gaat Groen ook rond tafel gaan zitten met de coalitiepartner sp.a. Dat werd vernomen bij de kopstukken van de partij.

Elke Decruynaere, nummer twee op de kartellijst, zegt dat er in de eerste plaats samengezeten wordt "om alle vragen die er nog zijn te beantwoorden". Net als haar collega-schepen Filip Watteeuw zegt ze dat pas daarna conclusies volgen over de toekomst van het kartel. "We moeten eerst een analyse maken van de situatie en daarna kijken hoe we ermee omgaan", aldus schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw.