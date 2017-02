Tom Balthazar neemt ontslag na Publipart

"Niet omdat ik een ernstige fout gemaakt heb of schuld zou moeten bekennen, maar omdat ik de toekomst van een progressief Gent niet wil laten verlammen door maanden van schandalen en opgeklopte discussies over vergoedingen", meldt hij.

Deze ochtend berichtte Het Laatste Nieuws dat de semi-publieke holding Publipart twee miljoen euro verloor aan de val van Optima en dat de intercommunale werd gebruikt om te investeren in omstreden bedrijven zoals het Duitse Rheinmetall, producent van chemische wapens. De bestuurders van de intercommunale kregen bovendien 19.000 euro bruto per jaar.

In een reactie eerder vandaag liet Balthazar weten dat hij niet op de hoogte was van dergelijke investeringen. "Op geen enkel moment hebben wij aanwijzingen gehad dat er belegd werd in betwiste activiteiten zoals wapenhandel", klinkt het in een reactie.

"De beleggingen van NV Publipart gebeuren op voorstel van financieel specialisten", verduidelijkte hij vandaag. "Er werd belegd in gemengde beleggingsfondsen van erkende Belgische vermogensbeheerders."

Kritiek van andere partijen

Doorheen de dag hebben verschillende partijen reeds hun ongenoegen geuit over heel de affaire. PVDA, die geen verkozenen heeft in de gemeenteraad, vraagt dat de betrokken politici de buitensporige vergoedingen terugstorten. "Wij willen échte intercommunales van de 21e eeuw, die ten dienste staan van de bevolking en zorgen voor energie, water, en betaalbare huisvesting", klinkt het bij Tom De Meester van PVDA.

Delen "Waar gaat het hier in godsnaam over ? De graaicultuur komt in de buurt en dat moet stoppen"

De Gentse oppositiepartijen N-VA, CD&V en Vlaams Belang kondigen op hun beurt interpellaties aan op de Gentse gemeenteraad. "We eisen een volledige transparantie. De hele constructie is een paarse constructie en we vragen dat alle intercommunales en vergoedingen en mandatarissen van de stad die daarin zitten, tegen het licht te houden. Waar gaat het hier in godsnaam over ? De graaicultuur komt in de buurt en dat moet stoppen. We pleiten voor een propere politiek met propere handen.", aldus CD&V-fractieleider Veli Yüksel.

Siegfried Bracke (N-VA), fractieleider van de grootste oppositiepartij van de stad, merkt in een blogpost op dat een "Optima-bis-commissie" is aangewezen.

Vlaams Belang eist dan weer dat de stad zich uit de structuur terugtrekt. De partij wil "volledige klaarheid" over de constructie en zegt de meerderheid daarover ook te interpelleren. "Niet alleen wordt in deze constructie opnieuw de ons-kent-ons mentaliteit uit het Optimadossier bevestigt, deze zaak staat ook symbool voor de niet-transparante graaicultuur waarvan we dachten dat enkel de PS in Wallonië hiervoor symbool stond", zegt fractieleider Johan Deckmyn.

Er komt ook kritiek uit eigen rangen. De Gentse coalitiepartner Groen eist volledige openheid in het Publipart dossier. "Het kan niet dat belastinggeld werd ingezet voor dubieuze investeringen", zegt schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Elke Decruynaere. "Hier moeten we van af." Zij wil dat er een debat komt over de rol van politici in intercommunales.

Dat het anders kan, toont het Eandis-dossier, merkt Decruynaere op. "Daar is de bal uiteindelijk aan het rollen gegaan door de kritische houding van Gentse vertegenwoordigers. Uiteindelijk is de verkoop aan een dubieus Chinees staatsbedrijf zo tegengehouden."