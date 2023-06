Vanaf woensdag te koop: de Tourgids van Knack Sport

In aanloop naar de Ronde van Frankrijk, die op zaterdag 1 juli in Bilbao start, is vanaf woensdag 14 juni de Tourgids van Knack Sport te koop.

De wielergidsen die in het verleden onder de titel van Sport/Wielermagazine verschenen blijven bestaan, maar voortaan als extra bijlage bij het magazine Knack. Het concept van de gidsen blijft hetzelfde. Net als het team van journalisten en lay-outers dat de kwaliteit, zowel qua inhoud als qua vormgeving, van de vorige wielerspecials heeft gewaarborgd.

Dat bleek al in de jongste Girogids, en nu ook met de jaarlijkse Tourgids. Daarin serveren we u traditiegetrouw een rist exclusieve interviews, reportages en analyses.

We gingen onder meer op bezoek bij de ouders van titelverdediger Jonas Vingegaard, in het hoge noorden van Denemarken. Zij reconstrueren het hobbelige, aanvankelijk zelfs onwaarschijnlijke pad van hun zoon naar de top.

Met die andere topper van Jumbo-Visma, Wout van Aert, hadden we een gesprek over zijn ontdekking en ontwikkeling als klimmer. Van het jongetje dat op zijn twaalfde de Mont Ventoux beklom tot de renner die in de Tour zelfs Tadej Pogacar bergop deed lossen.

Wout van Aert leidt voor Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar © Belga

Over de Sloveen hadden we een ander exclusief interview, met zijn coach Iñigo San Millan. Hij geeft een unieke inkijk in het lichaam van de tweevoudig Tourwinnaar.

Een van Pogacars en Vingegaards grootste uitdagers wordt de Fransman David Gaudu. Hij legt uit waarom hij na zijn vierde plaats vorig jaar nu minstens op het podium hoopt te eindigen.

We hadden ook een lang gesprek met de andere Belg die ons land ritzeges moet kunnen schenken, Jasper Philipsen. Volgens hem zullen alle ploegen schrik hebben van zijn sprinttrein, onder meer met Mathieu van der Poel als wagonnetje.

Fabio Jakobsen kan bij Soudal Quick-Step ook rekenen op een goede lead-out, als hij tenminste geselecteerd wordt. De Nederlander praat over zijn ervaringen in de vorige Tour en zijn ambitie voor de komende editie. Van Mark Cavendish, misschien wel de beste sprinter aller tijden, vatten we in cijfers zijn uniek Tourpalmares samen.

Tourgeschiedenis

Traditiegetrouw graven we ook in de historie van de Tour. We brengen het korte portret van vier verrassende ex-winnaars van het puntenklassement en schetsen in een persoonlijke hommage de charismatische figuur van Laurent Fignon. Die won veertig jaar geleden pas op zijn 22e de Ronde van Frankrijk, de eerste van zijn twee eindzeges. Helaas voor Le Professeur wordt hij echter meer herinnerd door zijn tweede plaats in de Tour van 1989, na Greg LeMond.

Een andere verjaardag is die van de Tour de Merde, van 1998, geplaagd door dopingschandalen, met name rond de Festinaploeg. Hoe staat het 25 jaar later met de dopingstrijd? Een uitgebreide analyse brengt verheldering.

Via een bezoek aan het Baskenland doken we ook in het rijke verleden van de wielergekke Spaanse regio, die dit jaar voor de tweede keer Le Grand Départ mag organiseren. Voor het eerst staat daar ook een Noors team aan de start, UNO-X. Wat is het verleden van die ploeg? En hoe wil het opklimmen tot de WorldTour?

Uiteraard vergeten we ook de vrouwen niet, want voor de tweede keer wordt de Tour de Femmes georganiseerd in de week na de manneneditie. Met directrice Marion Rousse blikken we terug op de wedstrijd van vorig jaar, op de ronde van dit jaar en op haar persoonlijke carrière.

Marion Rousse geeft het startsein van de eerste Tour de Femmes, aan de zijde van Christian Prudhomme, directeur van de mannen-Tour © BELGAIMAGE

We hadden ook een interview met Louis Delaheije. Hij is de coach achter twee van de grootste wielrensters aller tijden, Annemiek van Vleuten en Marianne Vos. Hij legt uit hoe verschillend de twee Nederlandse zijn, zowel op fysiek als mentaal vlak.

Dossier

Naast al die verhalen en interviews analyseren we alle teams, met hun sterktes en zwaktes, en nemen we, zoals elk jaar, de 21 ritten nauwgezet onder de loep. Met een uitgebreide bespreking van het parcours, interessante weetjes, anekdotes uit het verleden… De ideale leidraad om elke dag ter hand te nemen. Daarbij hoort ook een overzicht en een analyse van de acht etappes van de Tour de Femmes.

Alweer een heel gevarieerde gids dus, onmisbaar voor wie zich nu al helemaal wil verdiepen in La Grande Boucle van 2023.