Vanaf woensdag te koop: de Girogids van Knack Sport

In de aanloop naar de Ronde van Italië, die op zaterdag 6 mei start, is vanaf woensdag 19 april de Girogids van Knack Sport te koop.

De wielergidsen die in het verleden onder de titel van Sport/Wielermagazine verschenen, blijven bestaan, maar voortaan als extra bijlage bij het magazine Knack. Het concept van de gidsen blijft evenwel hetzelfde. Net als het team van journalisten en lay-outers dat de kwaliteit van de vijftig vorige wielerspecials, zowel qua inhoud als qua vormgeving, heeft gewaarborgd.

Dat hebben we ook nu gedaan, voor de eerste keer met een gids over de Ronde van Italië. Dat heeft uiteraard alles te maken met de deelname van Remco Evenepoel. In 2022 werd hij met eindwinst in de Ronde van Spanje de eerste Belgische groterondewinnaar in 44 jaar, als opvolger van Johan De Muynck. Bijna acht maanden later is de 23-jarige renner van Soudal Quick-Step een van de topkandidaten voor de eindzege in de Giro.

In aanloop naar zijn grote doel hadden we een exclusief gesprek met Evenepoel. Daarin legde hij uit hoe hij de voorbije jaren is geëvolueerd als leider van zijn ploeg.

Verder belichten we zijn voornaamste concurrenten, via een sportieve analyse en portretten van onder meer Primoz Roglic, Geraint Thomas, Thibaut Pinot en João Almeida. Ook twee andere jonge Belgische rondetalenten, ploeggenoten Harm Vanhoucke en Henri Vandenabeele, komen aan bod. We praten met hen uitgebreid over hun ontwikkeling als renner.

In de komende Giro worden de tijdritten cruciaal, zeker voor de specialist Evenepoel. In een interview met professor Bert Blocken analyseren we de evolutie van de aerodynamische fietspositie. Volgens hem is die van Evenepoel nagenoeg perfect.

De mythe van de Piraat

Daarnaast trokken we naar Cesenatico, de thuisstad van de overleden Italiaanse wielervedette Marco Pantani. We stelden er vast dat de mythe van ‘de Piraat’ er nog springlevend is. En spraken ook exclusief met zijn moeder, die ervan overtuigd is dat haar zoon niet is gestorven door een overdosis drugs maar is vermoord.

In Italië gingen we ook op bezoek bij ex-renster Fabiana Luperini, de meervoudige winnares van de Giro en de Tour die de bijnaam Pantanina kreeg, wegens haar uitzonderlijke klimmerscapaciteiten.

We graven ook in de geschiedenis van de Giro aan de hand van een gesprek met journalist Pierre Carrey die een boek schreef over de Italiaanse ronde. Daarnaast portretteren we de campionissimi Fausto Coppi en Alfredo Binda, en reconstrueren we de Rondes van Italië van die andere vijfvoudige winnaar, Eddy Merckx.

In een groot dossier nemen we ook de 21 ritten van de komende Giro-editie nauwgezet onder de loep met een profiel en een analyse van het parcours, vol interessante weetjes en anekdotes. De ideale leidraad om elke dag ter hand te nemen.

Een gevarieerde gids dus, onmisbaar voor wie zich nu al helemaal wil verdiepen in de Ronde van Italië.