Alles over rit 21 van de Tour: scoort Jasper Philipsen unieke Belgische hattrick op de Champs-Elysées?

Als Jasper Philipsen, in de groene trui, op de Champs-Elysées van Parijs zijn vijfde ritzege van de Tour de France binnenhaalt, dan zal hij zich bij een select gezelschap voegen.

Op de start van vorig jaar aan La Défense Arena na begon de slotetappe van de Tour de voorbije edities telkens in het departement Yvelines: in Mantes-la-Jolie (2018), Houilles (2019), Rambouillet (2020) en Chatou (2021). Het gevolg van een akkoord tussen ASO en het departement, ter promotie van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Alle olympische wielerwedstrijden zullen immers (gedeeltelijk of helemaal) in de nieuwe stedelijke agglomeratie Saint-Quentin-en-Yvelines plaatsvinden.

De wegritten zullen er passeren, de mountainbikeraces worden gehouden op en rond de heuvel van Elancourt, het BMX-circuit is er aangelegd en in de Vélodrome National, in Montigny-le-Bretonneux, zullen de pistiers om de medailles strijden.

Daar begint, een jaar en drie dagen voor de start van de Olympische Spelen, ook de laatste etappe van de Tour 2023. Nabij het complex waar Lotte Kopecky en Shari Bossuyt vorig jaar de wereldtitel ploegkoers veroverden, zal de fictieve start worden gegeven op de Rue Laurent Fignon.

De rit gaat van start aan (of in) de Vélodrome National. © BELGAIMAGE

Finishlijn ligt verder

Het symbolische begin zal het karakter van de slotetappe echter niet veranderen. Eerst zestig kilometer lanterfanten, inclusief de obligate champagnefoto’s van de geletruidrager en zijn ploegmaats. Daarna het traditionele criterium op en rond de Champs-Elysées. Ook de aanloop naar het centrum van Parijs is gelijkaardig aan die van de voorbije jaren, met een passage aan het kasteel van Versailles en één hellinkje: de Côte du Pavé des Gardes.

Via Issy-les-Moulineaux, langs het hoofdkwartier van ASO, rijdt het peloton via de Porte de Versailles, de Boulevard Lefebvre, Les Catacombes de Paris en de Jardin de Luxembourg richting de Pont Neuf op het Ile de la Cité in de Seine. Daarna, voor de vijfde maal op rij, doorkruisen de renners de Cour Carrée, de binnenplaats van het Louvre, om dan via de Cour Napoléon langs de wereldberoemde piramide te fietsen. Gevolgd door de traditionele route, via de Rue de Rivoli en de Place de la Concorde naar de Champs-Elysées.

Die beroemde avenue onderging de voorbije jaren een transformatie. In 2019 liet burgemeester Anne Hidalgo (PS) er al een apart fietspad aanleggen, als startpunt van een campagne om duizend kilometer nieuwe fietswegen in Parijs te creëren. Dat maakte deel uit van een nog veel groter réenchantement-project om de Champs-Elysées op te frissen met meer groen en ook geschikter te maken voor wandelaars. Onder meer de voetgangerszone aan de Arc de Triomphe werd fel uitgebreid, terwijl de weg voor de auto’s werd versmald van twee keer vier naar tweemaal twee rijstroken. Het maakt de slotrit van de Tour, qua decor tenminste, nog mooier.

Twee jaar geleden won Wout van Aert op de Champs-Elysées. © GETTY

Het sportieve vertoon zal allicht hetzelfde blijven op de acht ronden van 6,8 kilometer: de kroniek van een aangekondigde massasprint. Met opnieuw, zoals de voorbije twee jaar, een finishlijn die 150 meter verder ligt dan voorheen. De laatste bocht was door werkzaamheden immers smaller geworden en parcoursbouwer Thierry Gouvenou wilde het gedrum ervoor minder gevaarlijk maken.

Zo is de lead-out in de laatste rechte lijn nog belangrijker. Zoals in 2021, toen Mike Teunissen er Wout van Aert naar de winst loodste. Of zoals vorig jaar, toen Jasper Philipsen profiteerde van het treintje dat voor Dylan Groenewegen werd opgezet.

Toch is een massasprint geen zekerheid. Er wordt lichte regen aangekondigd, en dat maakt de rondjes op de gladjes kasseitjes van de Champs-Elysées altijd wat gevaarlijker. Al zal de wedstrijdjury in dat geval de tijdsopname van de etappe misschien stopzetten bij het opfietsen van de beroemde Avenue. Dan zal Jonas Vingegaard niet moeten vrezen dat hij de eindzege alsnog verspeelt door een valpartij.

Naast de lichte regen zal ook de zuidwestenwind stevig waaien. Als Victor Campenaerts, geholpen door andere sterke baroudeurs, er nog eens de beuk in gooit, is een vlucht dus niet kansloos. Wordt het toch een sprint, met de wind schuin op kop, dan kan die ook chaotisch verlopen. En wordt het ook zaak om niet te vroeg aan te gaan.

Tricolore hattrick

Eindigt de etappe op een sprint, dan kan Jasper Philipsen er dit jaar een unieke Belgische hattrick van maken. Dat is sinds de eerste aankomst op de Champs-Elysées in 1975 nog nooit gebeurd. Zelfs twee opeenvolgende tricolore overwinningen zijn uitzonderlijk: Pol Verschuere en Freddy Maertens in 1980 en 1981, en Eric Vanderaerden en Rudy Matthijs in 1984 en 1985.

Een andere opvallende reeks: zeven verschillende winnaars in de voorbije zeven massasprints op de Parijse avenue. Vóór Van Aert en Philipsen waren dat André Greipel (2016), Dylan Groenewegen (2017), Alexander Kristoff (2018), Caleb Ewan (2019) en Sam Bennett (2020). Een schril contrast met de zeven jaar daarvoor, met slechts drie verschillende winnaars: Mark Cavendish (2009 tot 2012), Marcel Kittel (2013 en 2014) en André Greipel (2015).

Gezien de overmacht waarmee Philipsen vorig jaar won en zijn vier etappezeges in deze editie is de kans reëel dat de Kempenaar een nieuwe reeks start. In de groene trui zou hij zich in dat geval ook bij een selecte club voegen, want alleen Freddy Maertens (1976 en 1981), Djamolidine Abdoujaparov (1993), Robbie McEwen (2002), Mark Cavendish (2011) en Sam Bennett (2020) wonnen als eindwinnaar van het puntenklassement op de Champs-Elysées.

WEERSVERWACHTING RIT 21 Elke dag bekijkt Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux het weer van de volgende rit. Zijn voorspelling voor de 21e etappe: ‘Op de laatste dag van de Tour wordt het zwaarbewolkt, met periodes van lichte regen. De wind waait meestal stevig uit het zuidwesten. We halen maximaal 21 graden.’ Meer weer? Check noodweer.be