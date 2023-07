Tour de France: Jasper Philipsen heeft derde ritzege beet

Jasper Philipsen heeft maandag de derde etappe in de 110e Tour de France gewonnen. Na 193,5 kilometer van Amorebieta-Etxano naar Bayonne, een tocht van het Spaanse naar het Franse Baskenland, was de 25-jarige Limburger de snelste in een massasprint.

De Duitser Phil Bauhaus werd tweede, de Australiër Caleb Ewan derde. Wout van Aert finishte als vijfde, Jordi Meeus als zevende. De Brit Mark Cavendish, die jacht maakt op een 35e recordzege, strandde op de zesde stek.

Na de finish bleef het nog een tijd spannend. Van Aert werd licht gehinderd door Philipsen en de jury bleef de beelden lang bekijken. Adam Yates (UAE Emirates) behield de gele leiderstrui. De 30-jarige Brit heeft zes seconden voor op zijn Sloveense kopman Tadej Pogacar en op zijn tweelingbroer Simon Yates. Meteen na de start ging Neilson Powless, leider in het bergklassement, op jacht naar meer punten voor de bolletjestrui. De Amerikaan kreeg het gezelschap van de Fransman Laurent Pichon. De twee boekten een maximale voorsprong van 3:30.

Met nog 130 kilometer voor de boeg besliste de Fransman Victor Lafay om wat extra punten te gaan pakken voor de groene trui. Toen dat gelukt was, liet de verassende ritwinnaar van zondag zich weer inlopen. Zijn inspanning bleek net te volstaan om het groen te behouden.

Lafay en Philipsen hebben nu allebei 80 punten, de Fransman staat beter in het algemeen klassement (vierde). Op 82 kilometer hield Powless het voor bekeken. Pichon ging op zijn eentje door, op 37 kilometer van de finish was ook zijn liedje uitgezongen, waarna het in gesloten slagorde richting de finish ging.

Het is de derde ritzege in de Tour voor Philipsen, vorig jaar won hij in Carcassonne en op de Champs-Elysées in Parijs. Hij won zo de jongste drie massasprints in de Tour. Met ook nog twee ritten in de Tirreno-Adriatico (WT), de Classis Brugge-De Panne (WT), de Scheldeprijs (1.Pro), de Elfstedenronde (1.1) en de eerste rit in de Baloise Belgium Tour (2.Pro) zit hij dit seizoen aan zeven overwinningen.

De vierde etappe brengt de renners dinsdag van Dax naar Nogaro (Occitanie). Na 182 vlakke kilometers wordt daar een nieuwe massasprint verwacht.

Wedstrijdjury hield Jasper Philipsen “lang in spanning”

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) kon zijn derde ritzege in de Tour maandag twee keer vieren: op de meet en nog eens nadat de wedstrijdjury hem de overwinning na lang beraad daadwerkelijk toekende. “Men heeft me lang in spanning gehouden”, lachte de 25-jarige Limburger.

Wout van Aert werd in volle sprint licht gehinderd door Philipsen. “”We gingen allebei voluit, zo gaat dat in de Tour de France, ik denk niet dat ik iets verkeerd gedaan heb”, vertelde Philipsen. “Het was een verraderlijke finale, met die bocht op het einde. Ik probeerde gewoon de kortste weg naar de finish te nemen.”

“Ik ben heel blij met de prestatie van het team. Jonas Rickaert en Mathieu van der Poel deden een fantastische job. Het is fantastisch om iemand als Mathieu als leadout voor je te hebben. Als hij de ruime heeft om te gaan, weet je dat niemand er nog over komt. Ik ben blij dat de eerste binnen is, dat is altijd de moeilijkste. Ik ben hier al heel blij mee, maar hopelijk volgen er nog en uiteraard is de groene trui dan ook een doel.