Alles over rit 3 van de Tour: grijpt Jasper Philipsen eerste sprinterskans?

In de derde rit van de Tour de France krijgen de sprinters een eerste grote kans op een zege, in een rit waarin de wind een rol kan spelen. Met Jasper Philipsen als topfavoriet, naast Fabio Jakobsen.

Na een lastig openingsweekend komen de sprinters eindelijk aan hun trekken in deze grensoverschrijdende rit. In de letterlijke betekenis, want de Tourkaravaan vertrekt in Spanje, in Amorebieta-Etxano, en komt aan in Frankrijk, in Bayonne. De laatste keer dat die twee landen zo met elkaar werden verbonden dateert al van 1996, toen Bart Voskamp de rit tussen Pamplona en Hendaye won.

Deze etappe moet volgens Jean-René Etchegaray, de burgemeester van Bayonne, een symbool van ‘lacollaboration transfrontalière’ tussen Spaans en Frans Baskenland worden. Zijn stad stelde zich dan ook samen met de Baskische regio kandidaat als finishplaats. Tourbaas Christian Prudhomme ging in op die wens. Hij vond het hoog tijd dat La Grande Boucle terugkeerde naar de stad in het departement Pyrénées-Atlantiques.

Voor het laatste Tourbezoek moet je immers al twintig jaar teruggaan in de tijd, naar 2003. De ritwinnaar toen: Tyler Hamilton, de ‘martelaar’ die al in de eerste etappe op zijn sleutelbeen viel, daarbij een breuk (of een barstje?) opliep, maar toch doorzette. In de zestiende rit naar Bayonne, een halve bergetappe met de Col de Soudet en de Col Bagargui, rondde de Amerikaan van Team CSC een lange solo van 95 kilometer af. Allicht ook met meer dan alleen adrenaline in de aderen, want Hamilton getuigde later in de zaak-Lance Armstrong uitvoerig over zijn dopinggebruik.

Een lijdende Tyler Hamilton in 2003 op weg naar Bayonne. © GETTY

Een besmette naam op het palmares van Bayonne, dat niettemin op een rijke Tourhistorie kan bogen. Tussen 1906 en 1927 was de stad immers ville-étape in de Tour, als start- of aankomstplaats. Vanaf 1910 werd Bayonne gelinkt aan Luchon, als begin van vaak memorabele Pyreneeënetappes. In de decennia erna was de stad aan de monding van de rivier de Adour vooral het eindpunt van ritten die begonnen in Bordeaux. Drie Belgen schreven zo’n etappe op hun naam: Gerard Loncke in 1931, Fred De Bruyne in 1956 en Willy Vannitsen in 1962.

Golvende openingsfase

Deze keer start de rit over de grens in Amorebieta-Etxano, op ongeveer twintig kilometer ten oosten van Bilbao. De fusiegemeente is in het wielrennen vooral bekend door de Klasika Primavera, een eendagskoers die er tot 2019 werd georganiseerd. Op de erelijst staan onder meer Alejandro Valverde, Joaquim Rodríguez, Giovanni Visconti, Pello Bilbao, Andrey Amador en Carlos Betancur, als laatste winnaar. Sinds de coronacrisis verdween de Klasika Primavera van de kalender.

© National

Na de start in Amorebieta-Etxano wijst het kompas richting het noorden, naar de kustlijn van de Golf van Biskaje, met passages door Lekeitio, Ondarroa, Zarautz, nog eens door San Sebastián, Hondarribia en Irún. Over flink golvende wegen, want onderweg moeten de renners over vier hellingen: de Côte de Trabakua (4,1 kilometer aan 5,4 procent), de Côte de Milloi (2,3 kilometer aan 4,5 procent), de Côte d’Itziar (5,1 kilometer aan 4,6 procent) en de Côte de Benta (4,6 kilometer aan 6,3 procent).

In Hendaye duikt het peloton na meer dan honderd kilometer Frankrijk binnen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de renners vlak langs de kust, over de wondermooie Route de la Corniche, zouden fietsen. De plaatselijke autoriteiten achtten het risico op aardverschuivingen echter te groot. De kustlijn is immers onderhevig aan erosie. In plaats daarvan wordt de route départementale richting Urrugne genomen. Via een brede bocht gaat het daarna in noordelijke richting naar finishplaats Bayonne.

Waaiers?

Hier kan de strakke wind, waaiend vanuit de zee en dus vanop de zijkant, mogelijk een rol spelen, zeker in de open stukken tussen kilometer 40 en 25 voor de finish. Na Saint-Pée-sur-Nivelle zal de wind driekwart op kop blazen, en in de laatste kilometers richting Bayonne weer vanop zij, ook in de te verwachten massasprint.

Hoe groot de groep zal zijn die om de zege sprint, zal afhangen of eventuele waaiers voor averij in het peloton zorgen. Zeker als Jumbo-Visma, met Wout van Aert als motor, belust is op revanche na het verlies van de etappe in San Sebastián. Zo kunnen ze de UAE Emirates-ploeg van Tadej Pogacar misschien in de problemen brengen.

De kaart van de derde etappe.

De aankomstlijn wordt in Bayonne getrokken op de brede Avenue d’Aquitaine. De positionering aan een rotonde op twee kilometer voor de eindstreep, waar een U-bocht wordt gemaakt, zal cruciaal zijn voor de sprinttreintjes. De eindstreep zullen de renners echter pas zien op tweehonderd meter voor de finish, wegens een flauwe bocht na een passage over de Pont du Labourd. De sprinters zullen daar via de linkerkant van de Avenue d’Aquitaine, de kortste weg, naar de finish vlammen.

Philipsen vs. Jakobsen?

In de slotkilometer passeren de renners ook voorbij het Stade Jean Dauger , een multifunctioneel stadion dat voornamelijk gebruikt wordt voor rugbywedstrijden. Het is de thuishaven van Aviron Bayonnais, een club uit de hoogste Franse rugbyklasse. In het omliggende sportpark lag vroeger een velodroom die vaak als finish diende voor de Touretappe die in Bayonne arriveerde. Onder meer De Bruyne en Vannitsen waren er de snelste sprinters.

Is het deze keer de beurt aan een andere Belg, Jasper Philipsen? Hij wordt door alle waarnemers als de topfavoriet naar voren geschoven, naast Fabio Jakobsen. Hun beide ploegen, Alpecin-Deceuninck en Soudal Quick-Step moeten een eventuele waaierslag ook perfect kunnen doorstaan, misschien zelfs zélf ontketenen. Beiden beschikken ook over de beste lead-outs.

Ook Dylan Groenewegen en Mads Pedersen, de sprinters van Jayco en Lidl-Trek, kunnen mogelijk toeslaan, als ze goed gepositioneerd aan de sprint beginnen. Hetzelfde geldt voor Sam Welsford, de snelle man van Team DSM. En wie weet verrast Mark Cavendish de hele meute, en wordt hij zo alleen recordhouder qua aantal ritzeges in de Tour. Hij zal hopen op een waaieretappe, want dan drijft de beste Cavendish vaak boven.

Onze voorspelling: Fabio Jakobsen heeft vertrouwen getankt in de Ronde van België, hij verslaat nipt Jasper Philipsen.

WEERSVERWACHTING RIT 3 Elke dag bekijkt Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux het weer van de volgende rit. Zijn voorspelling voor de derde etappe: ‘Tijdens deze rit zullen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar afwisselen. De wielrenners rijden richting het noordoosten via de Atlantische kust. De wind waait hoofdzakelijk uit noordelijke/noordwestelijke richting. In de finale zullen de windstoten variëren tussen 25 en 30 km per uur. De maxima schommelen rond de 21 graden.’ Meer weer? Check noodweer.be