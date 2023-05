Slotspeeldag 1B: keert RWDM terug naar de hoogste voetbalklasse?

De titelstrijd in de tweede voetbalklasse (1B) krijgt op de slotspeeldag zijn apotheose. De Brusselse club RWDM verdedigt in eigen huis zijn voorsprong van één punt op SK Beveren. Tegenstander: de RSCA Futures.

Nog twee ploegen kunnen aanspraak maken op een terugkeer naar de Jupiler Pro League: Racing White Daring Molenbeek (RWDM) en SK Beveren. Wil RWDM na 21 jaar in de lagere divisies weer op het hoogste niveau meespelen, dan mag het niet slechter doen dan concurrent Beveren.

Beslissende stadsderby

Op de slotspeeldag van de ‘promotion play-offs’ (zaterdag 13 mei, 20.45 uur) treffen de Brusselaars hun stadsgenoten van de RSCA Futures, de jeugd van 1A-club RSC Anderlecht. RWDM komt aan de aftrap met één punt voorsprong op rivaal Beveren. Het Edmond Machtensstadion in Molenbeek is volledig uitverkocht voor wat een kolkende stadsderby moet worden.

Sinds jongerenploegen van eersteklassers aantreden in 1B, kregen we al drie Brusselse derby’s te zien. RWDM won er twee, waarvan de laatste met een overtuigende 0-4. De thuisploeg is dus in het voordeel. Ze bewezen al dat jong Anderlecht geen partij voor hen is.

De harde kern van RWDM in het Edmond Machtensstadion tijdens de vorige thuiswedstrijd tegen de RSCA Futures.

Concurrent SK Beveren promoveert dus alleen bij puntenverlies van RWDM naar de eerste voetbalklasse. Zij treffen zaterdag Club NXT, het enige team waar Beveren in dit kalenderjaar al eens van verloor (3-0). RWDM beschikt dus over betere kaarten.

Qua vormpeil hoeft Beveren niet onder te doen voor RWDM. Geen van beide clubs verloor in zijn laatste vijf wedstrijden. Beveren won er zelfs één meer: alleen tegen RWDM raakte het niet verder dan een gelijkspel (1-1). De vraag die rest: bezwijkt RWDM onder de titeldruk of maken ze het koelbloedig af in de stadsderby?

Ex-Jupiler Pro League

Zowel RWDM als SK Beveren is een oude bekende in de Jupiler Pro League. RWDM is vooral een cultclub, die enkele kleine successen behaalde. In 1975 werd het kampioen, met onder anderen de Nederlander Johan Boskamp in het team. In 2002 verdween RWDM na een faillisement uit de eerste klasse. Sinds 2015, het jaar waarin RWDM werd heropgericht met het stamnummer van Standaard Wetteren, stoomt het weer door richting hoogste afdeling.

Dit seizoen wil RWDM vooral de misgelopen promotie van het seizoen 2021-2022 rechtzetten. De minst verslagen keeper, de beste spits of de koning van de assist hebben de Brusselaars niet in de rangen: de ploeg moet het vooral hebben van het sterke samenspel. De ervaren Alexis De Sart (ex-Antwerp, ex-STVV, ex-OHL) dirigeert op het middenveld. Killian Hazard (ex-Cercle Brugge en broer van Eden en Thorgan) zorgt, samen met de Brusselse spits Mickaël Biron, voor de offensieve acties. Slaagt RWDM erin de stadsderby tegen de RSCA Futures te winnen, dan spelen er volgend seizoen voor het eerst in 35 jaar drie Brusselse ploegen in de Belgische eerste klasse: Union Sint-Gillis, Anderlecht en RDWM.

Toch is SK Beveren niet volledig uitgeteld. Na twee jaar afwezigheid op het hoogste niveau zijn de Waaslanders erg hongerig. De club trok meteen na de degradatie ervaren spelers zoals Kévin Hoggas (ex-Cercle Brugge), Jakov Filipovic (ex-Lokeren) en Derrick Tshimanga (ex-KRC Genk) aan. Dé verrassing van formaat was de komst van Dieumerci Mbokani: ex-Standard, ex-Anderlecht, ex-Antwerp én ex-Gouden Schoen. De Congolees is op zijn 37e nog altijd van goudwaarde voor Beveren: in de competitie maakte hij 13 goals en gaf hij 8 assists. Als RWDM punten laat liggen in de stadsderby, kan Mbokani het met zijn killerinstinct alsnog enorm spannend maken. Samen met revelatie en topschutter Thierno Barry houdt de Congolees de Beverse hoop levend.